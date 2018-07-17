Хочешь повторить образ Кейт Миддлтон? Начни с покупки кроссовок за 4 тысячи рублей!

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Так, ее часто замечают в джинсах, джемперах и… в одной и той же паре классических кроссовок! Кажется, эти белые кеды Superga — ее любимые!

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И понятно почему. Такая обувь — самая удобная для прогулок или путешествий, и отлично сочетается с чем угодно в гардеробе.

Модель также представлена в бордовом, синем, черном и бежевом цветах, а купить пару «королевских» кроссовок можно на Amazon за 4 тысячи рублей. А в некоторых московских магазинах за них просят еще меньше — 2 с половиной тысячи. Советуем скорее покупать!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hochesh-povtorit-obraz-kejt-middlton-nachni-s-pokupki-krossovok-za-4-tysyachi-rublej/