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Хочешь повторить образ Кейт Миддлтон? Начни с покупки кроссовок за 4 тысячи рублей!
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Хочешь повторить образ Кейт Миддлтон? Начни с покупки кроссовок за 4 тысячи рублей! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Гардероб жены принца Уильяма (36) состоит не только из официальных нарядов. У Кейт Миддлтон (36) много и повседневной одежды.
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Так, ее часто замечают в джинсах, джемперах и… в одной и той же паре классических кроссовок! Кажется, эти белые кеды Superga — ее любимые!
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И понятно почему. Такая обувь — самая удобная для прогулок или путешествий, и отлично сочетается с чем угодно в гардеробе.
Модель также представлена в бордовом, синем, черном и бежевом цветах, а купить пару «королевских» кроссовок можно на Amazon за 4 тысячи рублей. А в некоторых московских магазинах за них просят еще меньше — 2 с половиной тысячи. Советуем скорее покупать!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hochesh-povtorit-obraz-kejt-middlton-nachni-s-pokupki-krossovok-za-4-tysyachi-rublej/
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