В Москве впервые пройдет V Всероссийская ярмарка одежды и аксессуаров

Правительства Москвы. С 20 июля по 5 августа в Москве на Площади Революции впервые пройдёт двухнедельная V Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля, организованная при поддержке Минпромторга России

Российские предприятия и дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести оригинальные товары, но и принять участие в мастер-классах, создать собственные уникальные изделия.

В рамках торжественного открытия Ярмарки, которое состоится 21 июля с участием представителей федеральных и столичных властей, гостей ждёт подиумный показ «Путешествие по России», на котором будут продемонстрированы модели российских дизайнеров, в том числе представленных на самой ярмарке.

В числе участников — коллекции из Оренбургской, Липецкой, Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга.

Также посетители Ярмарки смогут ознакомиться с исторической экспозицией швейного оборудования на интерактивной площадке Ярмарки.

Приглашаем принять участие в мероприятиях V Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля.

В программе 21 июля:

16:00 — панельная дискуссия на тему «Современный рынок — торговая площадка или место встречи, или как сшить и сбыть товар» с участием представителей Минпромторга России, Правительств города Москвы, Ивановской, Ярославкой областей, руководителей торговых центров столицы, руководителей швейных предприятий, специалистов по брендингу и продвижению товаров (зал «Москва», Meeting Point, ул. Охотный ряд, 2, подъезд 3, этаж 5);

17:30 — торжественное открытие Ярмарки с участием представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Москвы.

17:45 — подиумный показ «Путешествие по России».

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СПРАВОЧНО

Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Министерства промышленности и торговли Российской Федерации реализуется в пятый раз. Такого рода мероприятия ориентированы на стимулирование перехода от частных коллекций к более широкому, промышленному производству. Ранее ярмарки под патронатом ведомства проводились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Основная цель организации таких мероприятий — поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного использования по доступной цене.