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В Москве впервые пройдет V Всероссийская ярмарка одежды и аксессуаров
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В Москве впервые пройдет V Всероссийская ярмарка одежды и аксессуаров 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
С 20 июля по 5 августа в Москве на Площади Революции впервые пройдёт двухнедельная V Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля, организованная при поддержке Минпромторга России и Правительства Москвы.
Российские предприятия и дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции.
Жители и гости столицы смогут не только приобрести оригинальные товары, но и принять участие в мастер-классах, создать собственные уникальные изделия.
В рамках торжественного открытия Ярмарки, которое состоится 21 июля с участием представителей федеральных и столичных властей, гостей ждёт подиумный показ «Путешествие по России», на котором будут продемонстрированы модели российских дизайнеров, в том числе представленных на самой ярмарке.
В числе участников — коллекции из Оренбургской, Липецкой, Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга.
Также посетители Ярмарки смогут ознакомиться с исторической экспозицией швейного оборудования на интерактивной площадке Ярмарки.
Приглашаем принять участие в мероприятиях V Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля.
В программе 21 июля:
16:00 — панельная дискуссия на тему «Современный рынок — торговая площадка или место встречи, или как сшить и сбыть товар» с участием представителей Минпромторга России, Правительств города Москвы, Ивановской, Ярославкой областей, руководителей торговых центров столицы, руководителей швейных предприятий, специалистов по брендингу и продвижению товаров (зал «Москва», Meeting Point, ул. Охотный ряд, 2, подъезд 3, этаж 5);
17:30 — торжественное открытие Ярмарки с участием представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Москвы.
17:45 — подиумный показ «Путешествие по России».
СПРАВОЧНО
Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Министерства промышленности и торговли Российской Федерации реализуется в пятый раз. Такого рода мероприятия ориентированы на стимулирование перехода от частных коллекций к более широкому, промышленному производству. Ранее ярмарки под патронатом ведомства проводились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Основная цель организации таких мероприятий — поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного использования по доступной цене.
Женский форум
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