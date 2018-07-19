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Всероссийская ярмарка одежды и аксессуаров стартует в Москве 20 июля
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Всероссийская ярмарка одежды и аксессуаров стартует в Москве 20 июля 

РИА Новости 16 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. V Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля, организованная при поддержке Минпромторга России и правительства Москвы, пройдет с 20 июля по 5 августа на Площади Революции, говорится в сообщении Минпромторга.
Российские предприятия и дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции.
Жители и гости столицы смогут не только приобрести оригинальные товары, но и принять участие в мастер-классах, создать собственные уникальные изделия.
В рамках торжественного открытия Ярмарки, которое состоится 21 июля с участием представителей федеральных и столичных властей, гостей ждёт подиумный показ «Путешествие по России», на котором будут продемонстрированы модели российских дизайнеров, в том числе представленных на самой ярмарке.
В субботу в рамках ярмарки пройдет панельная дискуссия на тему «Современный рынок — торговая площадка или место встречи, или как сшить и сбыть товар» с участием представителей Минпромторга России, правительств города Москвы, Ивановской, Ярославкой областей, руководителей торговых центров столицы, руководителей швейных предприятий, специалистов по брендингу и продвижению товаров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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