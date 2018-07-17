Звездный тренд: учимся носить платье-пиджак как селебрити

Я пью ношу только черный

Классика — она на то и классика, что не стареет. Стоит один раз купить — потом всю жизнь носить будете. Это правило явно можно применить к черному смокингу и, как выяснилось, платью-пиджаку. Из года в год звезды умудряются отлично в таком выглядеть, каждый раз обыгрывая образы по-новому. Обычно, платья-пиджаки — очень короткие. Поэтому не каждая девушка решится такое надеть, но вот Дженнифер Лоуренс показала удачный пример платья, которое и скрывает все, и выглядит шикарно. Учимся у нее и носим с туфлями на высоком каблуке и минималистичными украшениями.

Цвет настроения…

Готовы поспорить на свою тяжеленную копилку в виде свиньи по поводу того, что именно своими крутыми платьями Хейли и поразила Джастина Бибера в самое сердце. Умеет девушка с шиком появиться перед камерами, не показав лишнего, но оставив после себя очарованных зрителей. И это голубое платье не исключение. Его девушка сочетает с белыми «лодочками» и крупной резинкой на волосах — прямо такой, какую мы в детстве носили.

Фуксия

Главных составляющих образа Беллы Хадид , которые помогают ей получить такой идеальный и стильный лук, три. Первое — ярко-розовое платье-пиджак с широким поясом на талии. Второе — босоножки с прозрачным ремешком. Третье — прическа — именно короткая стрижка с челкой завершают образ модели, от которого мы до сих пор в полном восторге.

Если в этом свадебном сезоне вы исполняете роль невесты, то этот вариант подойдет и вам — зачем нужны эти скучные платья принцессы? А если пока за вами числится только пойманный букет и никакого намерения отправиться под венец, то смело надевайте такое платье-пиджак, как у Майли. И не забудьте главную деталь — цепочку для тела, которую точно нельзя не заметить за этим глубоким-глубоким декольте.