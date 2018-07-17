Урвала за 300

Уже все знают, что распродажа — это повод обновить базовый гардероб. А ещё скидки позволяют смотреть вещи в магазинах более дорогого сегмента.

Стилист советует в это время обновить бельевой гардероб, купальники, одежду для занятий спортом, колготки и носки. А также ремни, сумки и бижутерию. Перед походом в магазин полезно посмотреть тенденции грядущего сезона (цвета, принты и фасоны), составить список необходимых покупок и выделить комфортную сумму на шопинг.

Редакция SHE попросила Анну составить несколько готовых комплектов, которые будут актуальны не только летом и не один сезон.

Клетчатый жакет актуален и универсален. Легко адаптируется как в деловой, так и в более casual-образ.

«Клетка отлично будет сочетаться с модными цветами сезона: «зелёный кецаль», «оранжевый апельсин», «красная груша», «ультрафиолет», «цейлонский жёлтый», «туманный синий». Из необычного — актуальное сочетание клетки и принта под питона в обуви. Ещё большую современность образу придаст плетёная сумка-шопер. Топы на бретелях тоже можно носить круглый год», — рассказывает Анна.

Кимоно — не базовая вещь, но применение у него очень широкое, особенно если отбросить рамки привычного и попробовать необычные сочетания.

«Самое простое — это джинсы и футболка с V-образным вырезом плюс босоножки, брюки-дудочки, шёлковая белая блуза и лодочки/босоножки на каблуке, шорты и майка, длинное летящее платье и кимоно, купальник и кимоно (пляжный вариант) и любимое: кимоно и джинсы, к нему топ с достаточно глубоким вырезом на тонких бретелях, добавим сапоги-казаки (летние) и шляпу, на шею кулон на длинной цепочке, сюда же много браслетов и сумочку с бахромой или перьями», — предлагает Анна.

Брюки paperbag достаточно универсальны, они удлиняют ноги за счёт завышенной посадки. Подчёркивают талию, делают образ более женственным.

Удобны в носке, не сковывают движения благодаря свободной посадке на бёдрах. С одной стороны, уменьшают широкие бёдра, с другой — скрывают недостаток того же объёма на бёдрах.

«С учётом длительности нашего лета иногда очень жалко отдавать за купальник полную стоимость. Другое дело распродажи. Но и тут стоит посмотреть, например, на двусторонние модели или купить одни плавки и 2 абсолютно разных лифа», — рассказывает стилист.

Выбор спортивной одежды напрямую зависит от вида спорта. Чем более динамичные тренировки, тем более яркой может быть форма, и наоборот.

Если вид спорта достаточно спокойный, Анна предлагает использовать в качестве мотиваторов надписи на майках и легинсах.

Какой комплект понравился больше всего? Куда отправитесь за вещами по распродаже в первую очередь? Расскажите нам об этом в комментариях к материалу.

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