Ещё
6 мейк-ап хитростей для идеального цвета лица
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 мейк-ап хитростей для идеального цвета лица 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Казалось бы, что может быть проще — нанесите свой bb-крем и готово. Но все дело в том, что именно от того, как нанесена база, зависит общий эффект макияжа. И если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело молодым, свежим и сияющим, возьмите на вооружение эти простые шесть правил. И будьте самой красивой!Выбирайте оттенок на коже подбородка
Самое важное в нанесении базы — правильно подобрать тон. Визажисты рекомендуют отказаться от привычного способа тестирования с помощью тыльной стороны кисти руки и выбирать наиболее подходящий оттенок, нанеся средство на участок кожи на подбородке. Именно так вы сможете определить «ваш» цвет. Используйте средство двух разных оттенков
В зависимости от того, сколько времени вы проводите на солнце, на вашем лице могут быть разные оттенки. И для того, чтобы макияж выглядел более естественным, стоит подбирать два разных оттенка: более темный для тех участков, которые больше подвергались воздействию света, и более светлый — для всех остальных. Выбирайте базу для вашего типа кожи
Чтобы идеально подобрать базу для макияжа, ориентируйтесь на свой тип кожи. Так, для сухой кожи лучше всего подойдут жидкие средства на смягчающей основе — например, с использованием масла ши. Для нормальной кожи идеальным выбором также станет жидкая основа, а вот для жирной или комбинированной кожи лучше выбирать пудрообразные основы. Наносите средства сверху вниз
Нанося основу, всегда совершайте движения сверху вниз — в противном случае средство заполните поры лица и сделает их более заметными, а это точно не то, что требуется для красивого и ровного цвета лица. Начинайте с середины
Как правило, сильнее всего коррекция цвета требуется для Т-зоны — и это означает, что наносить основу следует именно с этой части вашего лица. Запомните, больше всего основы надо накладывать на нос, центр лба и подбородка, а также на «яблочки» щек. Наносите пудру только на Т-зону
Чем старше мы становимся, тем более аккуратно следует использовать пудру, которая подчеркивает мелкие морщинки и поры, а также может создать эффект маски на лице. Идеальный выход — наносите ее только на Т-зону. Это позволит добиться матирующего эффекта и в то же время не создать «маску».
Домашний очаг: последние новости
10 самых стильных пожилых звезд Как подтянуть кожу на лице, тратя не более 5 минут в день Хотите быстро похудеть? Просто выполняйте эти 4 несложные правила каждое утро
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки начнут ходить в бикини из скотча9
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье9
Квитко надела полностью прозрачные брюки37
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото84
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение