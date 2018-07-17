6 мейк-ап хитростей для идеального цвета лица

Казалось бы, что может быть проще — нанесите свой bb-крем и готово. Но все дело в том, что именно от того, как нанесена база, зависит общий эффект макияжа. И если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело молодым, свежим и сияющим, возьмите на вооружение эти простые шесть правил. И будьте самой красивой!Выбирайте оттенок на коже подбородка

Самое важное в нанесении базы — правильно подобрать тон. Визажисты рекомендуют отказаться от привычного способа тестирования с помощью тыльной стороны кисти руки и выбирать наиболее подходящий оттенок, нанеся средство на участок кожи на подбородке. Именно так вы сможете определить «ваш» цвет. Используйте средство двух разных оттенков

В зависимости от того, сколько времени вы проводите на солнце, на вашем лице могут быть разные оттенки. И для того, чтобы макияж выглядел более естественным, стоит подбирать два разных оттенка: более темный для тех участков, которые больше подвергались воздействию света, и более светлый — для всех остальных. Выбирайте базу для вашего типа кожи

Чтобы идеально подобрать базу для макияжа, ориентируйтесь на свой тип кожи. Так, для сухой кожи лучше всего подойдут жидкие средства на смягчающей основе — например, с использованием масла ши. Для нормальной кожи идеальным выбором также станет жидкая основа, а вот для жирной или комбинированной кожи лучше выбирать пудрообразные основы. Наносите средства сверху вниз

Нанося основу, всегда совершайте движения сверху вниз — в противном случае средство заполните поры лица и сделает их более заметными, а это точно не то, что требуется для красивого и ровного цвета лица. Начинайте с середины

Как правило, сильнее всего коррекция цвета требуется для Т-зоны — и это означает, что наносить основу следует именно с этой части вашего лица. Запомните, больше всего основы надо накладывать на нос, центр лба и подбородка, а также на «яблочки» щек. Наносите пудру только на Т-зону

Чем старше мы становимся, тем более аккуратно следует использовать пудру, которая подчеркивает мелкие морщинки и поры, а также может создать эффект маски на лице. Идеальный выход — наносите ее только на Т-зону. Это позволит добиться матирующего эффекта и в то же время не создать «маску».