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10 пар белой обуви, без которой не обойтись летом
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10 пар белой обуви, без которой не обойтись летом 

Passion.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Не секрет, что белый цвет универсален. Его можно сочетать с любой цветовой гаммой вашего гардероба. Поэтому этот оттенок обязательно должен быть в арсенале каждой женщины. Passion.ru собрал для вас 10 пар белой обуви, которые вам непременно нужно приобрести!

Белые дерби

Дамы все чаще и чаще забирают в свой гардероб элементы мужской одежды. Дерби пришли к нам именно из мужского гардероба и стали пользоваться огромной популярностью у женщин. Такая обувь отличается тем, что её боковые части нашиты поверх передней и основной части ботинок. Если на такой обуви не будет шнурок, то они свободно разойдутся. На дерби точно нужно обратить своё внимание. Белые дерби отлично будут сочетаться с брюками, джинсами и даже с юбкой! Не бойтесь экспериментировать с луками и тогда найдете то, что по душе именно вам. Можно сыграть на контрасте и надеть белые дерби с темным верхом.

Белые мюли

Обувь без задника изначально носили мужчины-философы, оттуда и произошло их название от слова «мыслитель». К слову, такую обувь носила даже Керри Брэдшоу, героиня сериала «Секс в большом городе». Белые мюли—это так обувь, которая всегда будет смотреться лаконично и сдержанно. Мы предлагаем поиграть с верхом и выбрать что-то выделяющееся на фоне мюль. Например, тренч или платье длины макси будет отлично смотреться с такой обувью. Мюли на каблуке выигрышно будут смотреться с джинсами и свободной рубашкой.

Белые бабуши и сандалии с заостренным носом

Обратите внимание на белую обувь с заостренным носом. Модели с таким носом будут визуально удлинять ногу и делать её стройнее. Такой трюк особенно выигрышно выполнять с белой или светлой обувью. Бабуши как раз отличаются тем, что имеют заостренный нос. Часто бабуши путают с мюлями. Бабуши чаще всего не имеют каблука и выполняются из мягкой ткани, тем самым напоминает нам домашние тапочки. Такая обувь точно подойдет любительницам комфорта!

Белые плетенные туфли

Один из главных трендов этого сезона это плетенные сумки. Тенденции не прошли мимо обуви и теперь мы видим и плетенные туфли. Мы уверены, что плетенная обувь—то, что просто необходимо на летний и весенний сезон. Такие туфли позволят вашим ногам дышать, и вы почувствуете свободу, как будто идёте босиком. Ведь летом нам хочется не чувствовать скованности особенно это касается обуви. Плетенные туфли точно обратят внимание окружающих на себя и будут дополнять любой образ.
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