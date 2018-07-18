Как кошка с собакой: Животные фэшн-блогеры, которым можно позавидовать

Они летают на частных самолетах, покоряют модные столицы, рекламируют лучшие бренды и живут, как короли. Нет, речь не про известных певцов или моделей, речь про животных-блогеров, которые покорили интернет своими стильными образами и фотографиями. Как кошка с собакой: Животные фэшн-блогеры, которым можно позавидоватьКошка Карла Лагерфельда Шупетт — известный кошачий фэшн-блогер.

Ей принадлежит Insagram -аккаунт,

где 112 тысяч подписчиков наблюдают за жизнью Шупетт. В жизни у неё, к слову, полный

порядок. У кошки в распоряжении личный самолет, горничные, гувернантка Франсуаза,

линия одежды и косметики. Карл Лагерфельд лично отвечает за сотрудничество Шупетт

с рекламодателями и не позволяет своего любимице участвовать в сомнительных

проектах. Для него Шупетт — настоящая принцесса и единственный любимый ребенок.

Бультерьер Марка Джейкобса Невилл по праву считается самой

модной собакой в мире. Невил ведет блог в Instagram и модную колонку на сайте Love, снимается в рекламных кампаниях и часто

мелькает в обществе моделей. Как и многие известные личности, Невилл старается

уделять время не только фэшн-бизнесу, но и благотворительности. Пес является амбассадором

проекта The Sato Project, чья работа направлена на спасение собак, которые

пострадали от жесткого обращения.

Сородич Невилла Джейкобса, бультерьер Джимми, прославился

благодаря своему хозяину, художнику Рафаэлю Мантессо. Весь Instagram Рафаэля

заполнен фотографиями любимого пса в самых разных образах и ситуациях: Джимми с рыбьим хвостом и огуречной маской, Джимми балерина, приведение и Дарт Вейдер.

Фотогеничность пса и креативность его хозяина не остались без внимания. Джимми

предложили контракт с модным брендом Jimmy Choo.

Йоркширский терьер Лола Саншайн постоянная посетительница Недель

моды, звезда стритстайла и благотворительный деятель. Лола посещает в больницах

людей, которые не могут самостоятельно оплачивать свое лечение и принимает

участие в канистерапии — методе лечения и реабилитации при участии собак.

Сиба-ину Бодхи еще один модный пёс в мире, именно это написано в его Instagram и подтверждается послужным списком. За свою жизнь Бодхи

успел поработать с множеством модных изданий и брендов. Он снимался для GQ и Esquire,

перемерил вещи от Levi ’ s и Ben Sherman, даже был номинирован на премию «Собака

Года».

До того как стать фэшн-блогером, кошка Питцуш скиталась по улицам, пока её не подобрала нынешняя хозяйка. Теперь Питцуш в необычных

нарядах и украшениях завоевывает популярность в интернете, но своем примере

доказывая, что все могут выглядеть стильно.