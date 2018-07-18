«Вот это щеки она наела»: в Сети обсуждают появление Стеши Маликовой на вечеринке Dior 

Юная модница и наследница известной музыкальной династии Стефания Маликова побывала на бьюти-мероприятии торговой марки Dior. К сожалению, ее образ на вечеринке вызвал недоумение и насмешки публики.
На днях в ЦУМе прошла вечеринка-презентация коллекции профессионального макияжа Dior Backstage Line. Познакомиться с новинками легендарного бренда пришли многие знаменитости: Ляйсан Утяшева, Ксения Собчак, Маша Федорова, Юлианна Караулова, Мария Погребняк. Присутствовала на мероприятии и 18-летняя дочка известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания.
Образ Стеши показался модным критикам весьма неудачным. Девушка выбрала для выхода в свет черные брюки-кюлоты, черную куртку и массивные кроссовки-луноходы. Легкомысленные локоны не спасли картину, Стефания выглядела слишком грузной и приземистой, к тому же особенно выделялись ее щеки. В Сети в очередной раз оценили контраст между снимками звезд в личных аккаунтах Инстаграма и кадрами, сделанными фотографами на мероприятиях. Непонятно, то ли Стеша поправилась, пока путешествовала по Греции, то ли просто снимок получился неудачным. К слову, недавно девушка писала в своем микроблоге, что при росте 168 сантиметров она весит всего 47 килограммов. Хотя, глядя на щеки Стеши, в этот факт трудно поверить.
Комментаторы в соцсетях от души раскритиковали образ Стефании Маликовой и ее внешность. «Не знаю, ну не красавица. Для своих лет выглядит ужасно» «Вот это щеки она наела» «У нас в городе так люди маргинального типа одеваются» «Тело ребёнка, а лицо 45-летней женщины» «Очень неудачное фото, ракурс все испортил, получился карлик с огромной головой» «Стефания без своего фотошопа совсем другая» А недавно юная студентка МГИМО разочаровала подписчиков тем, что ей не понравился легендарный греческий остров Санторини. Кроме того, Стефания назвала его городом, чем спровоцировала насмешки обывателей.