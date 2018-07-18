Универсальный макияж — вариант Джессики Альбы

«Дымчатый» макияж глаз, длинные пушистые ресницы и естественные широкие брови — какой образ подойдет и для рабочего дня, и для летней вечеринки?

Любимый повседневный макияж Джессики — немного бронзера, который она наносит по линии роста волос, на спинку носа и яблочки щек, а также блеск для губ персикового оттенка. Для вечерних выходов актриса любит делать акцент на глазах — подчеркивает их красоту объемной тушью для ресниц и аккуратной стрелкой. Но иногда Джессика отдает предпочтение красной помаде (сначала обязательно наносит бальзам для губ с ментолом — помогает увлажнить кожу губ и сделать их визуально более пухлыми).

В последнее время актриса демонстрирует универсальный макияж, который с легкостью подойдет не только для дневного, но и для вечернего выхода в свет.

«Автор» такого макияжа — звездный визажист Даниэль Мартин , который отвечал за свадебный макияж Меган Маркл (о том, как был составлен образ можно почитать здесь).

Даниэль рекомендует начинать такой макияж с глаз, — так будет проще определить, насколько интенсивным должен быть макияж остальных частей лица. Коричневым оттенком теней прокрашивается складка верхнего века, чтобы обозначить форму глаза. Растушевка делается подушечками пальцев, чтобы макияж выглядел более естественно. Добавляется немного теней баклажанного оттенка по линии роста ресниц. А чтобы создать «дымчатый» эффект в стиле smoky eyes, визажист растушевывает стрелку, которую наносит при помощи лайнера из новой коллекции Dior Backstage, Dior (подробнее о всей линейке можно почитать здесь).

Брови Даниэль оформляет при помощи теней и туши, чтобы сохранить естественность в макияже. Финальный шаг в создании образа — нанесение туши для ресниц.

Визажист советует взять средство «два в одном» с праймером, чтобы добиться эффекта пышных и объемных ресниц, — это визуально распахнет взгляд и сделает его более выразительным.

Редакторы BeautyHack выбрали средства с помощью которых можно создать такой макияж.

Палетка теней для век Chocolate, TooFaced

Пудровый лайнер для бровей Brow Thickener, 02 Medium Brown, Sephora

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Набор для бровей Eyebrow Design Set, Pupa

Укрепляющий праймер для ресниц Paradise Primer, L’Oréal Paris