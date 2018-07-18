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Кто был самым красивым на презентации коллекции Dior Backstage?
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Кто был самым красивым на презентации коллекции Dior Backstage? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Легкие волны Марии Миногаровой, красные губы Юлианны Карауловой и выразительный макияж глаз Ляйсан Утяшевой — в каких образах звезды прониклись атмосферой бэкстейджа модного показа?
В прошлую пятницу в Москве прошла презентация новой линейки средств Dior Backstage, Dior (о том, почему они могут заменить профессионального визажиста, можно почитать здесь).
Гости мероприятия окунулись в атмосферу закулисья показа модного Дома. Каждый из присутствующих смог ощутить настоящий процесс подготовки к показу мод — сделать подиумный макияж от визажистов бренда и принять участие в профессиональной фотосессии.
Кроме того члены команды Питера Филипса Dior Pro Team провели для гостей мастер-класс и показали демо-макияж, создав на моделях четыре изысканных образа с использованием средств линейки.
Эксклюзивным амбассадором коллекции Dior Backstage в России стала Александра Кириенко (она дала нам семь советов, как повторить макияж с недели моды).
Александра Кириенко
Почетными гостями мероприятия стали члены Dior Backstage Club Россия — первого в России закрытого сообщества профессиональных визажистов. В него вошли Ольга Романова (она показала нам вариант макияжа для молодой мамы), Наталья Власова (ее вариант вечернего макияжа можно посмотреть здесь), Сердар Камбаров, Ольга Фокс, Евгения Ленц, Лена Ясенкова (она показала нам, как исправить самые частые ошибки в макияже), Алена Моисеева (идею вечернего макияжа от визажиста ищите здесь) и многие другие.
Мария Миногарова
Ксения Собчак
Ляйсан Утяшева
Полина Киценко
Карина Нигай
Юлианна Караулова
Мария Погребняк
Мария Мельникова
Ян Гэ
Анастасия Задорина
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