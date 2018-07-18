6 модных цветов и форм сумок, которые превратят вас в икону стиля

Прозрачная сумка

1. Сумка Kawaii Factory, от 2 150 руб. ; 2. Сумка Chateau, от 1 390 руб. ; 3. Сумка Maison Margiela, от 83 300 руб.

В этом сезоне тренд на оголенность — прозрачные шифоновые юбки и платья, пластиковые тренчи и панамы. Конечно, не обошлось без сумок. Прозрачные модели были замечены в коллекциях Chanel , Valentino и Prada. Практичность таких сумок очевидна — им не страшен внезапно начавшийся дождь. Однако и минусы тоже есть, ведь не всем хочется показывать вещи, которые лежат на дне сумки.

Сумка-авоська

1. Сумка Loeffler Randall, от 18 600 руб. ; 2. Сумка Filt, от 750 руб. ; 3. Сумка Michael Kors, от 72 150 руб.

Сумка, с которой советские граждане каждый день отстаивали очереди в продуктовый магазин, сегодня самый главный атрибут городского модника. Она больше подходит для крупных вещей, но фешен-производители придумали выход — в авоську вкладывают клатч или сумку, напоминающую косметичку. Классическую модель авоськи можно сочетать со всем, кроме официального стиля.

Поясная мини-сумка

1. Сумка Wandler, от 31 647 руб. ; 2. Сумка Gucci, от 75 200 руб. ; 3. Сумка Versace, от 41 210 руб.

Поясные сумки уже успели захватить street-style — и летом 2018 года сдавать позиции не собираются. Однако стилисты делают ставки уже не на классический средний размер сумки, а на модели, которые можно назвать ультракрошечными. Такая сумка идеально подойдет для городских прогулок — с собой только самое необходимое.

Оригинальные трендовые сумки с цветочным принтом вы можете подобрать в магазине сумок и аксессуаров Bagsland. Поясная модель имеет один отдел и карман на передней стенке, отделку из экокожи, закрывается на молнию, длина ремня регулируется.

Сумка на поясе Bagsland бежевая, от 686 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка на поясе Bagsland черная, от 686 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка с круглыми ручками

1. Сумка Chloé, от 92 100 руб. ; 2. Сумка Salvatore Ferragamo, от 82 581 руб. ; 3. Сумка Marni, от 110 904 руб.

Покупка сумки с необычными ручками в форме маленьких обручей — это прекрасный способ мгновенно изменить свой летний образ (примерно такой же эффективный, как сделать новую прическу). Сумки с круглыми ручками самых разных форм и размеров мелькают на подиумах. Каждая из моделей доказывает, что мода — это настоящее искусство.

Сумка с принтом из логотипов

1. Сумка Karl Lagerfeld, от 14 343 руб. ; 2. Сумка Dolce & Gabbana, от 40 500 руб. ; 3. Сумка Versus, от 11 944 руб.

Последние звездные образы, как например, у Хейли Болдуин , Сиенны Миллер и Дженнифер Лоуренс , говорят об одном — логомания возвращается! Дизайнеры оставляют следы на сумках в виде брендовых символов. Наверное, так намного проще понять, какими финансовыми возможностями вы располагаете.

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