Зажигалка, зонт и пуговица: в Британии с молотка ушла коллекция советских шпионских камер

Аукционный дом Aston’s Auctioneers в английском Дадли выставил на продажу коллекцию советских шпионских камер, которыми, по данным BBC, пользовались шпионы КГБ и восточногерманского Штази. Коллекцию раскупили в момент. Еще бы, ведь лоты оказались замаскированными под самые неожиданные предметы.

Коллекцию из 25 лотов распродали по частям. Фотоаппарат, стилизованный под пачку сигарет, оказался самым дорогим лотом — в Aston’s Auctioneers за него выручили 36,5 тысячи долларов. При этом зонтик, в который вмонтирована шпионская камера, ушел по цене в десять раз меньше — всего за 3,6 тысячи долларов. Маленькую пуговицу, в которую помещен объектив камеры советских шпионов, коллекционеры купили за 1300 долларов.

Сообщается также, что общий «улов» аукционного дома составил 80 тысяч долларов. Среди лотов, вызвавших у коллекционеров особый трепет, оказалась куртка, в рукав которой была встроена камера, фонарик, зажигалка и дамская сумочка.

Большинство покупателей советских шпионских камер пожелали остаться неизвестными, поэтому их имена не разглашаются. Однако в сети уже шутят, что коллекцию раскупили бывшие владельцы — отставные сотрудники КГБ.