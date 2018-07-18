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Зажигалка, зонт и пуговица: в Британии с молотка ушла коллекция советских шпионских камер
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Зажигалка, зонт и пуговица: в Британии с молотка ушла коллекция советских шпионских камер 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Аукционный дом Aston’s Auctioneers в английском Дадли выставил на продажу коллекцию советских шпионских камер, которыми, по данным BBC, пользовались шпионы КГБ и восточногерманского Штази. Коллекцию раскупили в момент. Еще бы, ведь лоты оказались замаскированными под самые неожиданные предметы.
Коллекцию из 25 лотов распродали по частям. Фотоаппарат, стилизованный под пачку сигарет, оказался самым дорогим лотом — в Aston’s Auctioneers за него выручили 36,5 тысячи долларов. При этом зонтик, в который вмонтирована шпионская камера, ушел по цене в десять раз меньше — всего за 3,6 тысячи долларов. Маленькую пуговицу, в которую помещен объектив камеры советских шпионов, коллекционеры купили за 1300 долларов.
Сообщается также, что общий «улов» аукционного дома составил 80 тысяч долларов. Среди лотов, вызвавших у коллекционеров особый трепет, оказалась куртка, в рукав которой была встроена камера, фонарик, зажигалка и дамская сумочка.
Большинство покупателей советских шпионских камер пожелали остаться неизвестными, поэтому их имена не разглашаются. Однако в сети уже шутят, что коллекцию раскупили бывшие владельцы — отставные сотрудники КГБ.
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