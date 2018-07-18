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Дизайнер студии Артемия Лебедева сделал футболки с принтами названий районов Москвы
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Дизайнер студии Артемия Лебедева сделал футболки с принтами названий районов Москвы 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Марк Родионов возмутился обилием футболок с названиями американских и европейских городов и решил сделать оригинальные вещи, посвященные районам, в которых действительно выросли москвичи.
Фото: страница Марка Родионова в Facebook​
В коллекции TXTL представлены три наименования — хлопковые футболки «Чертаново», «Текстильщики» и «Бирюлево», каждая — в шести цветах. Все вещи стоят по 1,5 тысячи рублей, доставка пока что недоступна. Футболки с другими районами выпускаться не будут, это принципиальная позиция автора.
«Мы ненавидим их серость и то же время горячо любим, просто потому что они наши. Мы выросли здесь. Чертаново роднее Бруклина», — TXTL​
Принты нанесены плотной пленкой и выдерживают не менее 20 стирок в холодной воде. Сам дизайнер отмечает, что его футболка, сделанная год назад в качестве прототипа, все еще в хорошем состоянии, «ничего не потрескалось и не облезло».
Логотип магазина напоминает знак гомельской бургерной «Джон Федор», который Артемий Лебедев назвал одной из трех своих любимых работ.
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