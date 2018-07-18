Дизайнер студии Артемия Лебедева сделал футболки с принтами названий районов Москвы

Марк Родионов возмутился обилием футболок с названиями американских и европейских городов и решил сделать оригинальные вещи, посвященные районам, в которых действительно выросли москвичи.

Фото: страница Марка Родионова в Facebook​

В коллекции TXTL представлены три наименования — хлопковые футболки «Чертаново», «Текстильщики» и «Бирюлево», каждая — в шести цветах. Все вещи стоят по 1,5 тысячи рублей, доставка пока что недоступна. Футболки с другими районами выпускаться не будут, это принципиальная позиция автора.

«Мы ненавидим их серость и то же время горячо любим, просто потому что они наши. Мы выросли здесь. Чертаново роднее Бруклина», — TXTL​

Принты нанесены плотной пленкой и выдерживают не менее 20 стирок в холодной воде. Сам дизайнер отмечает, что его футболка, сделанная год назад в качестве прототипа, все еще в хорошем состоянии, «ничего не потрескалось и не облезло».