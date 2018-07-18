Очки-кошечки, каблук kitten heels и широкие плечи: самые горячие тренды этого лета от уфимского стилиста

Моду диктует улица, архитектура и природа — так говорят дизайнеры и воплощают все это в жизнь, вдохновляясь историей. Нам остается только наблюдать за творением таких именитых дизайнеров, как: Gucci, Celin, Valentino, Oscar de la renta и Johanna Ortiz. Корр. ГорОбзор.ру пообщалась со стилистом Екатериной Козиковой, чтобы узнать, какие вещи в моде этим летом. Каждый сезон в моду входят не только элементы гардероба, но и цветовые сочетания: Розовое с желтым — самое трендовое сочетание этого лета. Модный дом Celine презентовал образ — розовый жакет и желтая юбка. На сегодняшний день это самое трендовое сочетание. Конечно, не обязательно носить только в одном варианте, можно взять, например, розовое платье и желтую сумку.

Пастельные цвета: нежно-фиолетовый и нежно-розовый. Самые модные и востребованные цвета этого сезона. Сейчас в магазине очень много вещей пастельных оттенков. Не удивительно, что если цвет становится трендом сезона, то найти подобные вещи очень легко.

Тренды имеют свойство выходить из моды слишком быстро, либо по причине того, что созданные дизайнерами модели непрактичные, либо просто по истечении времени, когда коллекции домов моды наполняются уже сосем другими трендами. Вот, что по мнению стилистов останется с нами надолго: Самый популярный тренд этого сезона — брючный костюм. Можно найти костюмы модных пастельных оттенков, голубого, розового или бежевого цветов. При этом брючные костюмы очень модно комбинировать с кроссовками или кедами. Образ получается более расслабленный. Для особых случаев к костюму также идеально подойдут и каблуки.

Туфли на каблуке kitten heels. Это очень удобна обувь, которая сочетается абсолютно со всем. Такие туфли носили еще в 80-х, долгое время их не было в обиходе, но тренды имеют свойства возвращаться. А еще туфли с таким каблуком идеально подходят на лето. Благодаря низкому и комфортному каблуку и открытой пятке в них ходить очень удобно и не жарко.

В этом сезоне в моду снова вошел принт — горошек. Вместо классического черно-белого горошка в моде интересные сочетания цветов: коричневые, голубые и красные оттенки. Дизайнеры делают блузки, юбки и сумки. Однако, с этим принтом следует быть осторожнее, если надеваете, например, юбку в горошек, верх лучше подобрать однотонный.

Новый тренд этого сезона — соломенные сумки и сумки-ведерки. В магазинах можно подобрать как дорогие дизайнерские модели, так и дешевые варианты. Особенно стильно смотрятся сумки в сочетании двух трендов лета 2018 года. Но, такие сумки, скорее всего, потеряют свою актуальность уже к концу летнего сезона.

Массивные кроссовки. Сейчас их все чаще сочетают с костюмами, о которых мы говорили. Однако, думаю, что этот тренд не приживется, потому что они несмотря на то, что они удобные, выглядят они весьма странно и громоздко. Скорее всего, трендсеттеры немного их поносят, после чего мода на эти кроссовки уйдет. В моде останутся не такие гипертрофированные кроссовки, а более аккуратный их вариант, но и к ним людям надо привыкнуть.

Джинсовки. Приталенные и короткие джинсов — уже прошлый век. Сейчас в моде объемные джинсовки с подвернутыми рукавами. Они отлично сочетаются с платьями, брюками и юбками. А чтобы точно быть в тренде, стилисты рекомендуют использовать много ярких значков или брошек.

Футболки. В этом сезоне модно носить футболки с апплекациями, вышивками, цветами и пайетками. В магазинах можно найти модные футболки с кадрами из фильмов и сериалов или с портретом знаменитой личности из мира моды.

Льняные вещи. До этого сезона трудно было найти красивые льняные вещи. В магазинах были представлены устаревшие платья, нашитые безвкусными рюшами, а сейчас все совсем по-другому, потому что эта ткань теперь в моде. Теперь и бренды многие вещи выпускают из льна, что не может не радовать.

Очки-кошечки. Да, такие очки красивые, но они не со всем сочетаются. Этот аксессуар надо поддерживать, потому что иначе они будут выглядеть как отдельный элемент и слишком сильно привлекать к себе внимание.

Юбки-миди с запахом. Нет ничего красивее удлиненных юбок с запахом. В магазинах такие юбки найти очень сложно. Сейчас все магазины завалены мини-юбками, несмотря на то, что в моде именно эта женственная и элегантная модель. Поэтому стилисты считают, что это именно та вещь, которую обязательно надо купить, если встретите ее в магазине.

Популярные тренды, которые с нами не останутся: Пластиковая обувь. Ее можно носить либо с красивым педикюром на голую ногу, либо с носочком. Этот тренд красивый, но очень неудобный, поэтому он не останется с нами. Помимо обуви очень модно носить прозрачные пластиковые дождевики и сумки.

Длинная бахрома. В повседневной жизни этот тренд практически невозможно применить. Можно купить сумку с длинной бахромой — это интересно. Но и ее просто так не оденешь, потому что такие сумки из стиля бохо (стиль, пришедший от кочевых народов, цыган, — прим. ГорОбзор.ру) и их нужно сочетать с обувью этого же стиля или другими аксессуарами.

Total look в розовых оттенках — еще один временный тренд. В повседневной жизни никто так одеваться не будет. Это, действительно, перебор.

Джинсы-варенки. И, кстати, в это сезоне не только джинсы. Теперь в моде джинсовые платья, юбки и куртки с неровным окрашиванием. Тренд вернулся из прошлого и надолго с нами не останется.

Pop-art принт. Его сейчас наносят везде: на платья, юбки, футболки. Тренд на любителя, поэтому скорее всего он не приживется.

Микс принтов. Это когда в одном образе дизайнеры смешивают принты: полоску, горошек, цветочек и гусиную лапку. Смотрится такой образ очень пестро, но зато это тренд.

Ковбойский стиль — еще один временный тренд. Вживую такой образ смотрится очень непривычно, но если элементы образа комбинировать с базовыми вещами, то получится стильно.

Объемные плечи. Гипертрофированные плечи на жакетах были модны как в прошлом сезоне, так и в этом. И этот тренд тоже надолго с нами не останется.

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