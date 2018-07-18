По-домашнему: Лили Коллинз пришла на фестиваль в ночной рубашке

Звезда «Белоснежки» как будто бы только встала с кровати.

29-летняя актриса и модель Лили Коллинз, кажется, совсем не заботит, как она выглядит. На престижном итальянском кинофестивале звезда появилась… в обычной ночнушке. И это даже не модный бельевой стиль — шелк, кружева, разрезы — а, кажется, простая ночная рубашка в цветочек. Впечатление спасали лишь ярко-красные туфли на шпильке и такая же яркая помада.

Парадокс, но нельзя отрицать, что Лили в таком образе выглядит очень сексуально. Глядя на актрису, понимаешь, почему еще 10 лет назад она возглавляла топ «Самых горячих дочерей рок-звезд»

Напомним, отец Лили — знаменитый лондонский музыкант Фил Коллинз . И девушка шла к серьезным ролям с самого детства. Еще ребенком она участвовала в бесконечных телевизионных съемках и вела собственные колонки в модных журналах для подростков. В 2010 году Коллинз вместе с Тейлором Лотнером она снялась в фильме «Погоня», а чуть позже сыграла главную роль в ленте «Белоснежка: месть гномов». После этой работы Лили и стала знаменита во всем мире.

Актриса совершенно не выглядит на свой возраст. Поэтому, наверное, и выбирает наряды, которые подчеркивают ее хрупкость и изящество. Лили любит цветочные принты, пастельные оттенки и нарочито простые формы. Но иногда не против примерить и настоящие «платья принцессы», если для этого есть подходящий повод. Wday.ru предлагает полюбоваться на несколько ее последних удачных выходов в свет.

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