«Это не ваш образ»: Наталья Подольская удивила публику эпатажным нарядом

Певица Наталья Подольская представила на суд публики весьма необычный образ, который категорически не понравился ее поклонникам. Зрители привыкли видеть звезду нежной и утонченной, поэтому раскритиковали ее нарочито сексуальный наряд.

36-летняя артистка Наталья Подольская недавно вернулась из отпуска. Звезда отдыхала в Испании в компании своей семьи и щедро делилась с поклонниками пейзажами моря, фото в разных купальниках и прочими стандартными кадрами отпускника. Однако одно из первых фото по возвращении в родные пенаты буквально ошеломило подписчиков Туси, как нежно называет ее любимый супруг, музыкант Владимир Пресняков . «Я вернулась! Хочу в бой», — подписала снимок Подольская.

На фотографии она предстала в клеенчатом алом плаще необычного кроя, образ дополняли подтяжки и черные ботфорты на шпильках и со шнуровкой. Подписчикам Натальи стало очень любопытно, куда она собралась в таком наряде и зачем вообще его надела. Многие отметили, что эпатажный образ больше подошел бы певице Ольге Бузовой, а не обычно элегантной и стильной красавице Наталье Подольской. Некоторые поклонники предположили, что у звезды не все в порядке в отношениях с супругом, и она таким образом выплескивает накопившуюся сексуальную энергию. «Как-то пошло очень, неприятно смотреть» «И куда в таком наряде? В садик за сыном?» «Нет, это не ваш образ. Костюм будто из секс-шопа»

«В красной клеёнке ничего не запрело?» «Какой-то странный вид. Вроде счастливая семья» «Ещё бы в руки плетку и все, законченный образ» К слову, не так давно Наталья Подольская уже показывала себя в воинственно-сексуальном образе, но тогда внимание публики перешло на красивую грудь звезды без белья. Наталья Подольская с 2010 года замужем за известным музыкантом Владимиром Пресняковым. Влюбленные артисты вместе воспитывают долгожданного сына Артемия, которому недавно исполнилось три года.