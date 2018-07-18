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Девушка Владислава Рамма в… свадебном платье?
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Девушка Владислава Рамма в… свадебном платье? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Спокойно, Рамма (22) еще не окольцевали. Это всего лишь новый фотопроект московского свадебного салона Blanche Mosow, в котором звезда Instagram и девушка Владислава Рамма Миранда Шелия (25) примерила три очень красивых свадебных платья. Намекает?
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За мейкап Миранды (а еще Карины Каитовой (19) и Софии Никитчук (24)) отвечала совладелица сети салонов Prive7 и звездный визажист Ирина Митрошкина. Смотрим, что из этого вышло!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/devushka-vladislava-ramma-v-svadebnom-plate/
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