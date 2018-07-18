Джиджи Хадид без бюстгальтера

Несколько дней назад одна из самых популярных американских моделей Джиджи Хадид (Gigi) удивила своих поклонников в. Дело в том, что почти на всех своих фотографиях девушка позирует в стильных образах и с красивым макияжем, но, в этот раз, Хадид решила показать свою натуральную красоту.

В модель выложила короткое видео, на котором были отчётливо видны недостатки девушки, которые она и не пыталась скрыть. После того, как видео появилось в сети, стало понятно, что Хадид ведёт активный образ жизни, ведь от усталости и недосыпа у нее появились синяки и круги под глазами. А буквально через несколько часов папарацци поймали Джиджи у входа в редакцию популярного журнала, все бы хорошо, но все обратили внимание на то, что девушка была без бюстгальтера. ;

Впрочем, многие считают, что такое появление на публике вполне приемлемо. Ведь все топовые модели — это такие же люди, как и мы, им тоже иногда хочется чувствовать себя свободными.