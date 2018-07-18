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Сара Джессика Паркер стала новым лицом Intimissimi
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Сара Джессика Паркер стала новым лицом Intimissimi 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Спустя ровно 20 лет после премьеры «Секса в большом городе» итальянский бельевой бренд создал коллекцию, которая одновременно стала трибьютом сериалу и отражением нашего времени сильных и уверенных в себе женщин. Сара Джессика Паркер не просто исполнительница роли Кэрри Брэдшоу. Обладательница четырех «Золотых глобусов» сегодня снимается, продюсирует, помогает молодым литературным талантам и занимается собственной маркой обуви и аксессуаров.
Коллекция Intimissimi FW 2018—2019 вдохновлена итальянской песней Nessuno mi può giudicare («Никто не вправе меня осуждать»). Эта строчка полностью передает посыл рекламной кампании. Специально для ролика Сара Джессика примерила новый кружевной бюстгальтер балконет и шелковую пижаму и прогулялась в сексуальном образе по улицам Нью-Йорка. Первые backstage-кадры, которыми поделился бренд, прекрасно доказывают, что не стоит ждать «особого» случая даже для таких красивых и откровенных нарядов.
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Женский форум
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