Ещё
Образ дня: Елизавет Боярская в минималистичном платье и с модным клатчем на открытии бутика TOUS
Далее:
Читайте также:
Ещё
Семенович на фото сравнили с бодибилдером
Семенович на фото сравнили с бодибилдером

Образ дня: Елизавет Боярская в минималистичном платье и с модным клатчем на открытии бутика TOUS 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Елизавета Боярская стала почетным гостем открытия бутика TOUS в Новороссийске. Актриса не стала удивлять шикарными нарядами: для торжества она выбрала скромное бело-синее платье под стать изысканным украшениям ювелирного Дома.
Будучи уже как полгода амбассадором испанского ювелирного дома, Елизавета Боярская еще не может смириться со своим новым статусом — для актрисы это в новинку. Не помог даже визит в Барселону, где Елизавета познакомилась с семьей бренда. Но свои обязанности она выполняет исправно.
На открытии бутика TOUS в Новороссийске актриса вручила призы победителям лотереи и поблагодарила гостей за теплый прием. Но и сама Елизавета не осталась без комплиментов. Прежде всего, ее поздравили с престижной наградой за исполнение роли Анны Карениной. А потом многочисленные поклонники осаждали знаменитость с просьбой сфотографироваться и дать автограф, на что Елизавета радушно отвечала кротким согласием.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото: архивы пресс-служб
WMJ.ru: последние новости
Модный словарь: что такое urban minimalism и почему он стал популярен «Замуж выйду»: Дарья Клюкина выбрала роскошное свадебное платье и намекнула на жениха Тренд сезона — широкие брюки: какие выбрать и с чем сочетать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович на фото сравнили с бодибилдером20
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин3
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме8
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы14
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение