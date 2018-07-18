Образ дня: Елизавет Боярская в минималистичном платье и с модным клатчем на открытии бутика TOUS

Елизавета Боярская стала почетным гостем открытия бутика TOUS в Новороссийске. Актриса не стала удивлять шикарными нарядами: для торжества она выбрала скромное бело-синее платье под стать изысканным украшениям ювелирного Дома.

Будучи уже как полгода амбассадором испанского ювелирного дома, Елизавета Боярская еще не может смириться со своим новым статусом — для актрисы это в новинку. Не помог даже визит в Барселону, где Елизавета познакомилась с семьей бренда. Но свои обязанности она выполняет исправно.

На открытии бутика TOUS в Новороссийске актриса вручила призы победителям лотереи и поблагодарила гостей за теплый прием. Но и сама Елизавета не осталась без комплиментов. Прежде всего, ее поздравили с престижной наградой за исполнение роли Анны Карениной . А потом многочисленные поклонники осаждали знаменитость с просьбой сфотографироваться и дать автограф, на что Елизавета радушно отвечала кротким согласием.

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Фото: архивы пресс-служб