Raf Simons и Fred Perry спрячут архивные вещи по всему миру

К 10-летнему юбилею сотрудничества Raf Simons и Fred Perry спрячут 100 архивных вещей в секретных местах по всему миру. Найти их можно будет в городах с развивающимися субкультурами. Вещи в вакуумных упаковках будут появляться на протяжении шести недель — до 20 августа, когда Raf Simons и Fred Perry запустят коллекцию осень-зима 2018. Спрячут их фотографы Оля Олейник и Кайл Уикс, которые также будут снимать субкультуры в выбранных городах. Вещи уже есть в Афинах, следующие города будут объявлены на сайте Raf Simons и Fred Perry.

В феврале появилась коллаборация Raf Simons и Fred Perry.