Ещё
Raf Simons и Fred Perry спрячут архивные вещи по всему миру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Семенович на фото сравнили с бодибилдером
Семенович на фото сравнили с бодибилдером

Raf Simons и Fred Perry спрячут архивные вещи по всему миру 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
К 10-летнему юбилею сотрудничества Raf Simons и Fred Perry спрячут 100 архивных вещей в секретных местах по всему миру. Найти их можно будет в городах с развивающимися субкультурами. Вещи в вакуумных упаковках будут появляться на протяжении шести недель — до 20 августа, когда Raf Simons и Fred Perry запустят коллекцию осень-зима 2018. Спрячут их фотографы Оля Олейник и Кайл Уикс, которые также будут снимать субкультуры в выбранных городах. Вещи уже есть в Афинах, следующие города будут объявлены на сайте Raf Simons и Fred Perry.
В феврале появилась коллаборация Raf Simons и Fred Perry.
The Blueprint: последние новости
Оля Запивохина снялась в новом видео Gucci Gucci показали лукбук коллаборации с Дэппером Дэном Раф Симонс теперь отвечает и за Calvin Klein Jeans
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович на фото сравнили с бодибилдером20
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин3
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме8
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы14
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение