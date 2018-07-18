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Джинсовая обувь: топ — 5 популярных моделей
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Джинсовая обувь: топ — 5 популярных моделей 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Сандалии
Сандалии — один из наиболее востребованных и универсальных вариантов джинсовой обуви. Они смогут прекрасно дополнить романтический образ, если на вас будет, например, легкое кружевное платье, которое можно сшить по нашим выкройкам.
Эспадрильи
Какое лето без эспадрилий? Легкая и стильная обувь с плетеной подошвой давно завоевала сердца мировых модниц — их носят Тильда Суинтон, Кети Холмс и другие голливудские звезды. Лаконичные на плоской подошве или утонченные эспадрильи на танкетке с завязками на щиколотках — неважно, такая обувь в любом случае актуальна.
Босоножки на устойчивом каблуке
Еще одна актуальная модель — босоножки. Все новое — хорошо забытое старое. Еще в 70-х годах модницы танцевали под ABBA в джинсовых босоножках на высоком устойчивом каблуке. Теперь очередь современных девушек составлять стильный и сексуальный образ не без помощи этой модели.
Мокасины и слипоны
Обувь из денима подходит под любой образ. Это необязательно должно быть романтичное платье или стильная юбка. Даже если вы планируете обычную прогулку с друзьями, то не стоит забывать о моде. Джинсовые мокасины отлично будут смотреться с повседневными шортами и пастельной блузкой прямого покроя из легкой ткани.
Сабо
Ну и наконец, пятый пункт в нашем списке — сабо из денима. Тем, кто любит разнообразие и кому одного варианта повседневной джинсовой обуви мало, предлагаем сабо. Никаких лишних деталей и неудобных застежек.
Обувь из денима своими руками
Прежде чем идти в магазин, можно поискать в шкафу старые джинсы и попробовать сшить обувь самостоятельно. Мы подобрали для вас тематические мастер-классы:
Сделать джинсовую обувь своими руками:
Сшить эспадрильи самостоятельно:
Пляжные сандалии из старых джинсов:
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