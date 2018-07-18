С какой обувью носить джинсы: пять альтернатив кедам и кроссовкам

Французский модельер Ив Сен-Лоран признавался: «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я». И великого кутюрье легко понять, ведь джинсы действительно стали для многих женщин одной из самых любимых вещей в гардеробе. Они практичны, могут выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. К тому же они универсальны и гармонично вписываются как в повседневный, так и в деловой образ. Безошибочные сочетания с джинсами ищите в нашей подборке.

В XX веке мюли полюбила голливудская дива Мэрилин Монро : она носила их с атласными светлыми платьями. Сейчас мюли стали повседневной обувью, которая к тому же отлично сочетается с джинсами. Они могут быть на изящной шпильке или плоской подошве. It-girls часто подворачивают джинсы и надевают мюли, чтобы визуально удлинить ноги и привлечь внимание к изящной щиколотке.

Пара с ярким принтом (флористическим или анималистическим) отлично смотрится с классическими прямыми джинсами, а однотонные мюли можно носить с рваными и вареными джинсами. Укороченные джинсы превосходно выглядят с открытой парой на массивном каблуке.

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Об этой базовой обуви женщины (по мнению эксперта моды Эвелины Хромченко ) часто забывают, когда нужно решить, с чем надеть джинсы. А зря, ведь классические лодочки не только прекрасно дополняют платье-футляр или юбку-карандаш, но и мгновенно превращают джинсы в ультрастильную вещь.

Бежевые лодочки эффектно смотрятся со скинни, визуально добавляя ногам дополнительные сантиметры. Черные лакированные модели идеально сочетаются с темно-синими джинсами прямого кроя. Подобрать подходящий верх к туфлям просто: приталенный жакет, базовая белая футболка, романтичная блузка и даже тельняшка — все эти вещи будут смотреться с джинсами органично и так по-французски.

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Балетки

Обратите внимание на балетки, похожие на пуанты: они украшены лентами, которые завязываюся на щиколотке. Не менее актуальны балетки из металлизированной кожи, украшенные пряжкой или бантом.

Дерзкие балетки (например, со шнуровкой или заклепками) стоит примерить с курткой-косухой, рваными джинсами, денимовой рубашкой или футболкой с логотипом. Романтичные балетки нежного оттенка из замши лучше сочетать с воздушной блузкой или топом в бельевом стиле и джинсами-дудочками.

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Слипоны

Обувь американских скейтеров стала вдохновением для Пола Ван Дорена, который основал легендарную компанию Vans. Обувь без шнуровки на толстой резиновой подошве полюбилась модницам за удобство и яркий спортивный характер. Дизайнеры экспериментируют с разными текстурами: парусиной, денимом, замшей и даже мехом.

Джинсы отлично подружились со слипонами, это сочетание — идеальная находка для любительниц casual-стиля со спортивном акцентом. Слипоны не стоит носить разве что с ультраскинни, так как обувь рискует выглядеть слишком массивно. Идеальный выбор — джинсы-бойфренды или прямые джинсы с дырками.

Слипоны CORSOCOMO, от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Слипоны CORSOCOMO, от 4 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Босоножки

Наверняка в вашем гардеробе найдется пара босоножек, которая ждет своего звездного часа, но не находится того самого платья, с которым их можно было бы надеть. Блогеры решили эту проблему гениально: они носят эффектные босоножки с джинсами.

Чтобы тоже попасть в объектив модного фотографа, достаточно примерить клеши с босоножками, украшенными затейливой шнуровкой. Джинсы посадки mom и удлиненный блейзер можно надеть с босоножками с открытым мыском. Замшевые босоножки в стиле бохо стильно смотрятся с белой рубашкой прямого кроя и светло-голубыми заниженными джинсами.

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