Леопардовый — хит сезона: как звезды носят главный принт 2018 года

Звездный стилист Лоу Роч, который стилизовал образ Деми Ловато для премии Billboard Music Awards (ниже в подборке), считает, что леопардовый принт всегда актуален, просто иногда уходит в тень для того, чтобы «появиться и вызвать у всех ощущение новизны». Весной Голливуд вновь оделся в леопардовый принт, и это продолжается по сей день.

Чтобы быть в тренде и не выглядеть пошло, нужно аккуратно подходить к вопросу подбора одежды с таким принтом. Так, леопардовые легинсы исключены, а вот платья — велкам. При этом крой у наряда желателен простой, без изысков, а дополнения — нейтральные. И напротив, к основному ансамблю можно подобрать леопардовые аксессуары — туфли или сумку.

«Леопардовый принт такой: с ним можно сделать любой образ — от базового до фриковатого, причем даже с одним-единственным аксессуаром, — говорит стилист Тайры Бэнкс Джонна Койвод. — Это одна из немногих вещей, которая сочетается со всеми остальными».

Эшли Грэм

Топ с завязкой на груди Ganni.

Эшли Грэм

Платье Marina Rinaldi.

Эшли Грэм

Жасмин Тукс

Облегающее платье Endless Summer Harper Slip (около 10 600 рублей).

Платье Sergio Hudson (около 106 тысяч рублей).

Дженнифер Лопес

Деми Ловато

Винтажное платье Dior by John Galliano.

Деми Ловато

Лора Дерн

Юбка Max Mara и черная блуза.

Лора Дерн

Леди Гага

Мини-платье Miaou и кожаная куртка.

Укороченные брюки Frame.

Кайя Гербер

Алессандра Амбросио

Вариант для смелых Dundas.

Алессандра Амбросио

Кайли Дженнер

Летящее платье Rat and Boa (около 10 700 рублей).

Кайли Дженнер

Бонус: купальники

Эмили Ратажковски

Минималистичный купальник из собственной коллекции модели Inamorata Swim.

Эмили Ратажковски

Эшли Грэм

Купальник для девушек плюс-сайз из собственной коллекции модели Swimsuits For All.

Эшли Грэм

Жасмин Тукс

Раздельный купальник Sommer Swimwear.

Жасмин Тукс

Совмещенный купальник Stella McCartney (около 12 700 рублей).

Зои Салдана