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Balenciaga выпустили кроксы на каблуке
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Balenciaga выпустили кроксы на каблуке 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В октябре 2017 года креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия добавил к кроксам десятисантиметровую платформу. В июле эксперимент с грубыми тапками из резины продолжился: у них появились каблуки.
Розовые кроксы будто из гардероба Барби дополнены значками: с логотипом Balenciaga соседствуют российский флаг, мультяшные кошки и цветы.
Появятся ли туфли в продаже, пока неясно. Фотографии с ними появились в официальном аккаунте бренда. Значит ли это, что в скором времени новое творение Демны можно будет купить? Надеемся — да!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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