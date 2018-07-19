Balenciaga выпустили кроксы на каблуке

В октябре 2017 года креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия добавил к кроксам десятисантиметровую платформу. В июле эксперимент с грубыми тапками из резины продолжился: у них появились каблуки.

Розовые кроксы будто из гардероба Барби дополнены значками: с логотипом Balenciaga соседствуют российский флаг, мультяшные кошки и цветы.

Появятся ли туфли в продаже, пока неясно. Фотографии с ними появились в официальном аккаунте бренда. Значит ли это, что в скором времени новое творение Демны можно будет купить? Надеемся — да!