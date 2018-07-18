Balenciaga выпустили кроксы на шпильке — и более странной обуви вы еще не видели

В ряду «ugly shoes» пополнение: после прошлогодних туфель-роликов от Saint Laurent, на которых невозможно ни ходить, ни стоять, эксцентричную обувную новинку представили Balenciaga. В «инстаграме» бренда появилось фото кроксов на шпильке, щедро усеянных патчами с котиками, флагами, радугой и Эйфелевой башней.

Публикация от Balenciaga (@balenciaga) 17 Июл 2018 в 6:12 PDT Модель стала продолжением коллаборации с Crocs, начатой в октябре прошлого года (и раскупленной за 850 долларов за пару часов). Как и вся обувь американского бренда, туфли сделаны из водонепроницаемого материала Croslite, который принимает форму стопы, препятствует развитию бактерий и обеспечивает отличную вентиляцию. Сколько будет стоить новинка и когда поступит в продажу, пока неизвестно.

Публикация от Balenciaga (@balenciaga) 4 Июл 2018 в 6:43 PDT Публикация от Balenciaga (@balenciaga) 29 Июн 2018 в 5:41 PDT