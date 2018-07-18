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Девушки с большой грудью смогут «открыть» спину
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Девушки с большой грудью нашли способ носить вещи с открытой спиной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бренд-производитель нижнего белья Bravissiomo представил регулятор бретелей бюстгальтера Maidenform, позволяющий девушкам с большой грудью носить одежду с открытой спиной, при этом оставаясь в белье. Об этом сообщает The Sun.
Дополнительный ремешок опоясывает живот и перекрестно пристегивается к застежкам любого обычного бюстгальтера. Таким образом, ни одна часть бюстгальтера не будет видна из-под топа с глубоким вырезом на спине.
На официальном сайте Bravissiomo говорится, что регулятор подходит для застежек как с одним крючком, так и с двумя.
Maidenform доступен по цене восемь долларов.
В июне Bravissimo выпустил плавательный матрас для девушек с большой грудью. Под подушкой сделали специальное пространство, чтобы им было удобно лежать на животе во время плавания. По словам представителей Bravissimo, они разместили публикацию с якобы новым продуктом в социальных сетях ради шутки, однако пользователи приняли новинку с таким восторгом, что компания решила запустить массовое производство пляжного аксессуара.
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