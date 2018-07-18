Веганские туфли. Чего хотят потребители и как на этом заработать

Скорость распространения информации в современном мире оставляет все меньше шансов предпринимателям определить сдвиги в популярности того или иного товара у потребителей до того, как это произойдет глобально. Именно поэтому необходимо уметь распознавать тренды на очень ранних стадиях. Есть несколько основных способов это сделать.

Заграница нам поможет

Первый способ — отслеживать западные рынки. Все, что становится популярным там, автоматически распространяется на весь мир. Именно оттуда несколько лет назад пришла к нам мода на здоровый образ жизни, правда, не все до сих пор понимают масштабы «полезного» бизнеса, и как на этом можно заработать, а зря. Переход от продуктов с сахаром, традиционных мясных и молочных изделий к натуральной веганской пище уже состоялся. Этот тренд распространился не только на продукты питания, но и на обувь и косметику. Это было вызвано изменением потребительского поведения — в обществе сформировался запрос на полезные и этичные товары.

Все больше людей осознают, что растительный белок полезнее, чем животный, а убивать братьев наших меньших ради еды — жестоко. Очевидно, что животноводство требует намного больше ресурсов и приносит больший вред окружающей среде, чем растениеводство. Бизнес, который не оставил этот тренд без внимания, впечатляет своими цифрами. Например, за последний год в США продажи продуктов питания, произведенных из растительного сырья, выросли на 8,1%. А к 2020 году ожидается, что глобальный рынок заменителей мяса будет приносить доход в $5,2 млрд Согласно отчету бизнес-консалтинговой фирмы Grand View Research [GVR], мировой рынок веганской кожи достигнет $85 млрд в течение следующего десятилетия.

Женское дело

«Полезные» компании, которые в основном основаны женщинами, расширяют выбор товаров, созданных с пользой для здоровья и без вреда окружающей среде. Будь то вкусная еда, инновационная косметика или устойчивая, этически произведенная одежда — они доказывают, что производственный бизнес, который использует растительное сырье и не тестирует свою продукцию на животных, захватывает рынки. Веганская обувь от Ребекки Минк стала основой для гардероба голливудских селебрети, шелк из дрожжей в коллекциях Stella McCartney — таким составом никого не удивишь. Сыром из кешью Miyoko’s Kitchen от Мийоки Скиннер спасаются веганы из Америки, Стейси Чанг использует переработанную яблочную кожуру и пробки для своего бренда обуви Veerah. В бьюти-индустрии успешным примером стал американский бренд косметики Lime Crime. Эту компанию основала россиянка Ксения Воротова, известная во всем мире как До Дир. Косметика Lime Crime завоевала рынок не только своей цветовой палитрой, но и «полезной» составляющей: они не тестируют свою продукцию на животных и используют натуральные компоненты.

Наблюдая за трендом на веганство в мире с точки зрения бизнеса, можно заметить, что у него преимущественно женское лицо. Дамы одни из первых уловили этот тренд, потому что они больше внимания уделяют своему здоровью и здоровью своей семьи. Их компании работают на стыке технологий, науки и социальной ответственности, более ориентированы на потребителя и получают высокую лояльность с их стороны. Эти бренды также доказывают, что все, что могут сделать мужчины в деловом мире, женщины могут делать на том же уровне, а зачастую и лучше. Более того, создаются специальные платформы с целью поддержки женщин-основательниц в этом сегменте. Одной из таких платформ является Vegan Ladyboss, идея которой — расширить возможности женщин-веганов в развитии их карьеры и бизнеса.

Запрос потребителя

Другой способ — это изучить потребителя. И здесь речь идет не об устаревших фокус-группах. Обратите внимание на соцсети, потребительское поведение в e-commerce и специальные онлайн-сервисы. Крупнейший портал, где собраны разнообразные коллекции трендов, это Trend Hunter. Здесь можно отслеживать покупательские тенденции и новые технологии в продажах. Другая платформа, Trend Tablet, основанная тренд-аналитиком Лидевий Эделькурт, представляет собой онлайн-коллекцию аналогов тренд-буков. Они затрагивают сферу дизайна, искусства, урбанистику, моду и еду.

Узнать, чем пользователи интересуются сейчас в том или ином регионе, можно с помощью сервиса Google Trends. Но существуют и более специализированные платформы. Например, Edith, которая анализирует действия покупателей различных онлайн-магазинов и их комментарии в соцсетях. Эти данные сравнивают цены, модность бренда — и сопоставляют с конкурентами. Этой платформой пользуются Asos и Gap.

Поп-культура

FMCG— и Fashion Mass Market — компаниям в поиске трендов необходимо обращать внимание на то, что влияет на умы масс. Это селебрети, медиа, мода, кино, музыка, искусство. Хрестоматийными стали случаи, когда Рианна или Бейонсе появлялись на страницах в социальных сетях в коротких джинсовых шортах, а в коллекциях Topshop и Zara практически моментально появлялись такие же вещи.

Другой пример — популярность радужного единорога. Вся продукция с изображением этих сказочных персонажей и соответствующей эстетикой ярких цветов и блесток, моментально раскупается и приобретает еще большую популярность за счет сарафанного радио в социальных сетях, особенно в Instagram.

Больше всего этот «единорожный» тренд захватил еду. Сеть кофеен Starbucks выпустили лимитированный Unicorn Frappuccino Blended Creme. Купить новый напиток можно было только в течение одной недели в Америке, Канаде и Мексике. Но во многих кофейнях напиток распродали уже за первый день. Акция получила колоссальный охват в соцсетях. Согласно исследованию UBS, эффект «единорожного» фрапучино произвел примерно 180 000 сообщений в Instagram всего за одну неделю. Эффект этого тренда я проверила и на своей компании. Эксперименты с упаковкой в этом стиле принесли рост бизнес-показателей. Главное для предпринимателей — использовать такие тенденции, когда появляются первые свидетельства о них. Еще лучше — развить в себе чутье на подобные перемены.

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