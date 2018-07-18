Первые леди ХХ века, оставившие след в моде

У каждой эпохи были свои кумиры. ХХ век подарил нам множество уникальных женщин, оказавших влияние на модную индустрию. И прежде всего речь идет о медийных персонах: дизайнерах, актрисах и, конечно же, первых леди. Сегодня мы с интересом наблюдаем за Меланией Трамп, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Следить за их жизнью и нарядами намного любопытнее, чем за их мужьями. Они уже стали иконами стиля (ну или почти сделали это) — им пытаются подражать по обе стороны океана. Но удастся ли современным инфантам встать в один ряд с этими легендарными предшественницами?

Они были парой, яркой во всех смыслах: он — самый молодой президент США, статный красавец и мечта сотен женщин, она — эталонная первая леди и законодательница модных трендов. Как вы уже догадались, речь идет о чете Кеннеди. За то недолгое время, что они находились у власти (всего два года), им удалось покорить и американцев, и европейцев. Во многом это заслуга Джеки.

Жаклин была воплощением элегантной женственности. Она любила Chanel , Dior и Givenchy, но, как и подобает супруге лидера государства, носила вещи дизайнеров из своей страны. Чаще всего ее одевал американский кутюрье Олег Кассини, который стремился сделать так, чтобы одежда Жаклин не только отражала ее статус, но и подчеркивала яркую личность. Основой ее стиля стали изящно скроенные юбочные костюмы и платья, дополненные простыми, но продуманными аксессуарами: шляпками-таблетками, жемчужными нитями, белыми перчатками.

Один костюм Жаклин — розовый с синей отделкой — навсегда вошел в историю: в нем она была в день убийства Кеннеди. Наряд, авторство которого часто приписывают Chanel, на самом деле был лишь копией европейского бренда, пошитой американским ателье Chez Ninon. Жакет и юбка, залитые кровью 35-го президента США, до сих пор хранятся в здании Национального архива США.

После свадьбы с Аристотелем Онассисом стиль Джеки изменился. Основу ее гардероба составляли все те же цвета — кэмел, белый, темно-синий, черный, — но место утонченных и сдержанных костюмов заняли пиджаки с лацканами и летящие юбки с разрезами. Жаклин ввела в моду большие затемненные очки, шарфы Hermès, сумки Gucci (одну из моделей бренд даже переименовал в честь Кеннеди). А еще она показала миру, что можно оставаться сексуальной даже в белых джинсах и черных водолазках.

Жену генсека ЦК КПСС любили за границей (она показала человеческое лицо советской власти) и ненавидели в родной стране за нежелание оставаться в тени своего супруга. Пока на западе восхищались интеллектом и стилем Горбачевой, сравнивая ее все с той же Жаклин, в СССР в ней видели копию Александры Федоровны — спутницы последнего российского царя. Как и Александра, Раиса Максимовна без стеснения вмешивалась в политические дела. Как и в начале ХХ века, это привело к разрушению страны и революции.

Горбачева стала настоящей первой леди СССР — в кулуарах долго здравствовали шутки о том, что это «единственная из кремлевских жен, которая весит меньше своего мужа». Понимая, что она представляет огромную страну, Раиса Максимовна стремилась всегда выглядеть безукоризненно. Элегантные костюмы, пришедшие на смену хрущевским халатам, создавались при ее непосредственном участии: Горбачева обдумывала эскизы, подбирала материалы. Ходили слухи, что наряды для первой леди отшивали Сен-Лоран, Карден и Зайцев, но она все отрицала: дескать, все это дело рук мастериц из ателье на Кузнецком мосту.

Раису Максимовну часто называли излишне расточительной: во времена дефицита она меняла роскошные шубы, туфли на шпильках и платья. При этом те, кто понял бессмысленность кухонного рабства и поддерживал равноправие, копировали ее прическу и старались хоть как-то одеваться в подобной манере.

Горбачева активно развивала искусство (благодаря ей открылся музей Цветаевой), занималась вопросами медицины. Мечтая сделать СССР модным государством, она курировала издание журнала Burda. К сожалению, многие поступки и повадки Раисы Максимовны были слишком новаторскими для своего времени. Отношение к ней изменилось лишь после того, как бывшей первой леди поставили страшный диагноз — лейкемия: письма со словами поддержки приходили из разных уголков Советского союза. Сама Горбачева порой считала, что заслужила, болезнь в обмен на долгожданное признание.

Фарах Пехлеви

А пока американки копировали стиль Джеки Кеннеди , на востоке была своя икона стиля. Фарах Пехлеви появилась на свет в обеспеченной семье. Она получила образование в частных школах Тегерана, а после отправилась изучать архитектуру в Париж. В этом городе во время одного из приемов и состоялась встреча многообещающей студентки и шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Вскоре было объявлено о помолвке. Фарах был 21 год, наследнику престола исполнилось 40.

Платье для свадебной церемонии создал Ив Сен-Лоран. Роскошный наряд украшали персидские мотивы, вышитые серебряными нитями и жемчугом. Подол платья был оторочен мехом. Тиару для невесты изготовил американский ювелир Гарри Уинстон , инкрустировав ее одним из крупнейших розовых бриллиантов в мире.

Вскоре у пары родился сын. Но Фарах не собиралась оставаться красивым дополнением к мужу: она занималась вопросом равенства полов, развивала медицину и благотворительность. При ней стало модно изучать иностранные языки и заниматься балетом. Глядя на Фарах, иранские женщины перестали скрывать свои лица, их наряды становились все более европейскими. В 1967 году прошла роскошная коронация Фарах. Она официально получила титул императрицы и впервые в иранской истории право стать регентом в случае смерти шаха.

Но счастье было недолгим. Все изменила Исламская революция. Нищему населению не было дела до открытия музеев и пышных праздников. В 1979 году семья шаха покинула Иран. Как им казалось, лишь на время. Как оказалось — навсегда. После череды скитаний по разным странам и смерти мужа Фарах обосновалась в США. В 2003 году она выпустила книгу воспоминаний «Моя жизнь с шахом», которая тут же стала хитом продаж. Сейчас последняя императрица Ирана далека от политики, но ее можно увидеть на различных мероприятиях, в том числе и на свадьбах других королевских особ.

Грейс Келли

Влияние любимицы Хичкока на моду поистине огромно. В ее честь дом Gucci создал духи Flora, а Hermès переименовали сумку. Келли была одной из первых актрис, разработавших свой собственный стиль. Она выбирала довольно простые вещи, но выглядела в них идеально.

У Грейс был доступ к самым богемным домам моды, но она не отличалась экстравагантностью и десятилетиями носила свои любимые наряды. Даже знаменитое голубое платье, в котором актриса получила свой заветный «Оскар», надевалось несколько раз.

До встречи с будущим мужем Келли несколько лет состояла в отношениях с модельером Олегом Кассини — тем самым, одевавшим Джекки. Дело так и не дошло до свадьбы — родители невесты были категорически против этого брака. Зато после поездки в Канны Грейс наконец надела свадебное платье, которое до сих пор остается одним из самых копируемых. Для его создания Хелен Роуз — художник по костюмам Metro-Goldwyn-Mayer — использовала несколько десятков метров шелка и 125-летнее брюссельское кружево (поговаривали, что монарх приобрел его в одном из музеев ради наряда будущей жены). По заказу кружевом были обтянуты молитвенник и туфли будущей княгини. На церемонии было и другое платье — вновь кружевное, но более лаконичное, — но запомнился всем только первый наряд.

После свадьбы с принцем Ренье и вступления в новую должность актриса начала оказывать влияние не только на американок, но и на монегассок. Если до этого женщины Монако не должны были носить брюки, то теперь на семейных снимках Келли появлялась именно в них.

Ну а история с сумкой Hermès лишь подтвердила легендарный статус холодной блондинки: во время первой беременности Грейс прикрывала ею живот. Аксессуар тут же приобрел популярность — до такой степени, что в 1977 году модный дом официально переименовал его в Kelly.