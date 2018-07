Главная муза! 16-летняя топ-модель Кайя Гербер показывает, как носить вещи из новой коллекции Karl Lagerfeld

Бренд Karl Lagerfeld представил новую коллекцию осень-зима — 2018. Лицом кампании стала известная 16-летняя модель Кайя Гербер

Вдохновением сезона осень-зима — 2018 стала одна из страстей Карла Лагерфельда — архитектура. В коллекции соединены вместе женственные, минималистичные линии с футуристическими тканями. Карл Лагерфельд вдохновился космосом и галактикой, поэтому в капсуле присутствуют металлизированные ткани и глянцевый блеск. И конечно, Карл Лагерфельд не обходится без фирменных крупных лого, которые украшают изделия его коллекции.

По известной традиции съемка нового лукбука прошла в легендарной фотостудии Парижа на улице Saint-Germain-de-Prés, 7L. Стилизацией съемки занимался главный редактор парижского Vogue Карина Ройтфельд. Лицом кампании стала популярная модель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.

В коллекцию сезона осень-зима — 2018 входят несколько линий: Karl in space, Karl ikonic, ready to wear и аксессуары. Линия Karl in space вдохновлена созвездием звезд. Одежду из этой капсулы украшает изображение Карла Лагерфельда в виде космонавта на космическом корабле.

Линия Karl ikonic отличается наличием предметов, идеально подходящих для путешествий — маски для сна, брелоки, обложки для паспорта и travel-конверты с изображением Карла и его кошки Шупетт.

Линия ready-to-wear является воплощением стиля и минимализма. Женственные линии и футуристические ткани создают элегантные образы, которые подчеркивают силуэт женского тела.

Аксессуары в коллекции сезона осень-зима — 2018 выполнены в трех новых цветах — темно-синем, нежно-розовом и насыщенном мерло. Также в новом сезоне представлены новые формы — сумка-шоппер, bowler bag и дорожная сумка.

Коллекция уже доступна в бутике KARL LAGERFELD в ТЦ «Метрополис» в Москве.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото:архивы пресс-служб