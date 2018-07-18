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Главная муза! 16-летняя топ-модель Кайя Гербер показывает, как носить вещи из новой коллекции Karl Lagerfeld
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Главная муза! 16-летняя топ-модель Кайя Гербер показывает, как носить вещи из новой коллекции Karl Lagerfeld 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Бренд Karl Lagerfeld представил новую коллекцию осень-зима — 2018. Лицом кампании стала известная 16-летняя модель Кайя Гербер.
Вдохновением сезона осень-зима — 2018 стала одна из страстей Карла Лагерфельда — архитектура. В коллекции соединены вместе женственные, минималистичные линии с футуристическими тканями. Карл Лагерфельд вдохновился космосом и галактикой, поэтому в капсуле присутствуют металлизированные ткани и глянцевый блеск. И конечно, Карл Лагерфельд не обходится без фирменных крупных лого, которые украшают изделия его коллекции.
По известной традиции съемка нового лукбука прошла в легендарной фотостудии Парижа на улице Saint-Germain-de-Prés, 7L. Стилизацией съемки занимался главный редактор парижского Vogue Карина Ройтфельд. Лицом кампании стала популярная модель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.
В коллекцию сезона осень-зима — 2018 входят несколько линий: Karl in space, Karl ikonic, ready to wear и аксессуары. Линия Karl in space вдохновлена созвездием звезд. Одежду из этой капсулы украшает изображение Карла Лагерфельда в виде космонавта на космическом корабле.
Линия Karl ikonic отличается наличием предметов, идеально подходящих для путешествий — маски для сна, брелоки, обложки для паспорта и travel-конверты с изображением Карла и его кошки Шупетт.
Линия ready-to-wear является воплощением стиля и минимализма. Женственные линии и футуристические ткани создают элегантные образы, которые подчеркивают силуэт женского тела.
Аксессуары в коллекции сезона осень-зима — 2018 выполнены в трех новых цветах — темно-синем, нежно-розовом и насыщенном мерло. Также в новом сезоне представлены новые формы — сумка-шоппер, bowler bag и дорожная сумка.
Коллекция уже доступна в бутике KARL LAGERFELD в ТЦ «Метрополис» в Москве.
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Текст: Ксения Семенова
Фото:архивы пресс-служб
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