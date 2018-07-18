Чернокожую модель обманом прогнали с кастинга

Модель прогнали с кастинга на показ пляжной одежды Miami Swim Week во Флориде (США) из-за темного цвета кожи, сообщает Independent.

Джойа Талботт подверглась расовой дискриминации вместе с 15 коллегами. По ее словам, когда организаторы шоу увидели, что очередь дошла до компании чернокожих девушек, они сразу объявили об окончании кастинга. «Они сказали, что им больше не нужны черные модели, так что эти африканки — ни-ни», — рассказала отвергнутая модель. Однако как только девушки покинули очередь, набор участниц показа возобновился.

Талботт поделилась произошедшим в соцсетях и получила поддержку тысяч пользователей.

«Девушки, вы такие красивые, не могу поверить, что дискриминация до сих пор существует в нашей стране», — писали ей подписчики в Instagram.