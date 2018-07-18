Кутюр по-русски: мех, вышивка и бархат в новой коллекции Yanina Couture

Зима — любимое время года Yanina Couture. Свои узнаваемые фасоны платьев с пышными юбками бренд превратил в традиционные русские костюмы, отсылающие к разным эпохам. В коллекции FW 2018—2019 есть и петровские времена, и Екатерина II, и революция. Меховые жакеты и пальто сделаны из норки, соболя и искусственного меха, а дубленки декорированы вышивкой — фирменным знаком Yanina. Она выполнена в разных техниках, от patchwork до скульптурных барочных узоров. Главные цвета коллекции, черный и серый, разбавлены винным и изумрудным. Все оттенки одинаково хорошо смотрятся на бархате, тафте, шерсти и коже.

Особое внимание Юлия Янина уделила аксессуарам и головным уборам: русский костюм невозможно представить без кокошника и меховой шапки. Дизайнер предложила свои варианты традиционных папах, девичьих косынок (зимой они могут быть даже из норки) и вязаных парадных кокошников ручной вязки. Бархатные чулки и пряжки на туфлях добавляют образам французского шика, который, благодаря светским салонами XIX века, сильно повлиял и на нашу культуру.