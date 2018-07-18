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Спасающейся от жары Светлане Бондарчук предложили снять платье
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Спасающейся от жары Светлане Бондарчук предложили снять платье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Модель и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук и как и большинство москвичей жалуется на жаркую погоду, установившуюся в столице на этой неделе. На фото светская львица позирует в сарафане на бретельках. «Москва 32 и снять больше нечего…» — написала в своем микроблоге Светлана.
Однако поклонники с юмором отметили, что модель может снять платье и продемонстрировать публике роскошную фигуру в бикини.
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Звезды 40+ в купальниках
«Почему нечего… платье», — посоветовали модели верные почитатели, по достоинству оценившие природные данные бывшей жены Федора Бондарчука. Светская львица не раз публиковала в своем микроблоге снимки в купальниках и Светлане есть, что показать: стройные ножки, осиную талию, подтянутые ягодицы — о такой фигуре мечтают миллионы российских женщин и даже начинающие модели.
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После развода с Федором Бондарчуком Светлана закрутила роман с галеристом Сергеем Табуновым, который значительно моложе своей избранницы. Сам Федор утешился в компании актрисы Паулины Андреевой. Поклонники с нетерпением ждут, когда влюбленные объявят о свадьбе.
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