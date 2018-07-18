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Александр Васильев считает, что мода встала на путь демократии
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Александр Васильев считает, что мода встала на путь демократии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Историк моды, коллекционер Александр Васильев готовится к открытию персональной выставки. Об экспонатах своей текущей выставки «Курортная мода» и иконах стиля он рассказал «Вечерке».
— Сейчас на Киевском вокзале проходит ваша выставка «Мода и путешествия». Почему именно там?
— В этом году 100-летие здания Киевского вокзала. После его ремонта и реставрации мне предложили устроить грандиозный праздник — выставку «Мода и путешествия».
— Вы любите путешествовать?
— Люблю — не то слово. Все время в пути — каждые два дня в новом городе.
— Наверняка, экспонаты собираете по всему миру?
— Да, именно так. В моей коллекции собрано 68 тысяч экспонатов из всех уголков земного шара.
— Вы были знакомы со многими знаменитыми людьми. Кто из них служит для вас иконой стиля?
— Каждое десятилетие были свои иконы стиля. Майя Плисецкая одевалась у Пьера Кардена. Клара Лучко была очень стильной женщиной. В эпоху Сталина модницей была балерина Ольга Лепешинская. Их наряды сейчас можно увидеть на выставке. Там же представлено манто звезды советского экрана — Лидии Смирновой. Есть вещи красавицы 1990-х годов актрисы Любови Полищук и даже экстрасенса Джуны, которая лечила Брежнева.
— Кто для вас самая модная женщина СССР?
— Актриса Любовь Петровна Орлова — икона стиля номер один. Она была аристократкой по происхождению, и одевалась лучше других. Мне выпало счастье быть с ней знакомым.
— А если говорить о современницах?
— Рената Литвинова.
— Существует ли сегодня «курортная мода» или это устаревшее понятие?
— Сегодня мода не имеет никаких канонов. Каждая модница знает, с чем сочетать шелковый бомбер, потому что ответ: «Абсолютно со всем». Если раньше были жесткие требования в отношении той же курортной моды, то сегодня все демократично.
— Ваши советы тем, кто собирается на курорт?
— Главное, чтобы пляжная одежда не была пошлой. Хорошо, если она из натуральных тканей. Должны сочетаться цвета, линии. Замечу, что сегодня мода на закрытый низ с высокой талией. Треугольники, которые держались на шнурке, и бикини остались в прошлом. Сегодня на европейских курортах отдыхающие одеты очень целомудренно.
— В прошлом курортная мода включала зонтик от солнца. А сейчас их нет, почему?
— Сегодня загар стал символом богатства. Если зимой женщина ходит загорелая, все думают, что она состоятельная. А в ту пору, когда носили зонтики, загар был символом крестьянства. Люди загорали во время работы на поле.
— На ваш взгляд, насколько эстетичны очень загорелые люди?
— Все зависит от того, идет человеку загар или нет. Есть рыжие, которым нельзя загорать, ибо их лицо становится красным. Натуральным блондинкам катастрофически не идет загар, тогда как крашеным он к лицу. Все зависит от пигментации кожи, от количества веснушек. Я за индивидуальность.
НАДО ЖЕ!
В коллекции Васильева есть костюмы, принадлежавшие в прошлом княжне Марии Щербатовой, баронессе Галине Дельвиг, графине Ольге фон Крейц. Есть в ней и наряды российских звезд театра и кино — Людмилы Гурченко, Ирины Понаровской, Аллы Демидовой, Людмилы Зыкиной, Галины Улановой и других.
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