6 секретов для посетителей летних распродаж

Июль — это не только месяц отпусков, но и время самых горячих распродаж, и пока в магазинах не появились осенние коллекции, у вас есть шанс сделать покупки по наиболее низким ценам. Однако в суматохе вы рискуете приобрести совершенно ненужные товары или предметы гардероба, которые выйдут из моды уже через месяц. А для того чтобы помочь вам не попасться на удочку маркетологов и купить по-настоящему необходимые вещи по максимально привлекательной цене, мы подготовили шесть правил для посетителей летних распродаж.

1. Покупать базовые вещи

Эксперты не советуют покупать на распродажах ультрамодные вещи. Даже если модная блузка продается втрое дешевле, она может потерять актуальность уже к началу осени. Более того, есть вероятность, что уже в сентябре цена на такую вещь будет еще ниже, чем в сезон распродаж. Отдавайте предпочтение базовому гардеробу: тогда вы сможете носить приобретенную на распродаже вещь не только этим, но и следующим летом.

А еще в период распродаж можно исполнить свою заветную мечту, например, купить платье, которое вы так давно хотели, но не решались потратить на него ползарплаты.

2. Готовиться к зиме

Присмотритесь к зимним вещам: вот что действительно можно купить летом с максимальной выгодой. Уже осенью цены на теплые вещи взлетят в разы, а вот сейчас они продаются в два, а то и в три раза дешевле. Стоит обратить особое внимание на верхнюю одежду: если зимой цены на нее кусаются, то сейчас вы сможете сэкономить крупную сумму. Да и холодная погода в России гостит гораздо дольше, чем жара, поэтому такая покупка точно будет полезна.

3. Обращать внимание на сезонные товары

Обычно в июле магазины существенно снижают цены на средства для загара, а также на сезонные спортивные товары. Если вы давно хотели приобрести велосипед, скейтборд или ролики, то летняя распродажа — это ваш шанс получить желаемое по минимальной цене.

4. Присмотреться к технике

Как правило, спрос на электронику летом ниже, и продавцы стараются по максимуму стимулировать покупателей дополнительными скидками. К тому же уже осенью большинство производителей техники выпустят новые модели, а пока этого не произошло, вы можете купить старые по весьма выгодной цене.

5. Пользоваться услугами интернет-магазинов

Если вы хорошо знакомы с размерной сеткой производителя, можете воспользоваться услугами интернет-магазинов, которые обычно предлагают самые большие скидки. Если же вы все-таки боитесь промахнуться, обратите внимание на аксессуары. Наконец, можно заказать вещь оверсайз — уж она-то точно не окажется слишком маленькой.

6. Участвовать в совместных закупках

Совместные закупки дают возможность отлично сэкономить на услугах доставки. Кроме того, многие сервисы предлагают бонусные программы, благодаря которым вы сможете копить баллы, а потом расплачиваться ими. Однако эксперты предупреждают: совместными закупками лучше заниматься с надежными друзьями либо на проверенных сайтах.

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По материалам sravni.ru.

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