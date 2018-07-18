10 вещей, которые нужно купить на финальном sale

Платье

Наслаждаться летящим платьем в горох можно как оставшиеся полтора летних месяца, так и осенью. Добавьте кожаную куртку, ботильоны на каблуке или ботинки и продолжайте модничать в любимом сезоне.

Юбка из твида

Больше, чем твид, об осени разве говорит запах тыквы на каждом углу. Хорошо, когда можно сэкономить и приобрести, например, юбку на летней распродаже. С такими вещами не прогадаешь — пока жив Дом Chanel , этот материал всегда будет в моде.

Авоська

Сумку-авоську либо любят, либо ненавидят. Однако именно эта модель стала очень популярна летом. Да так, что цены на нее взлетели до небес. Если покупать ее за полную стоимость вас душил целый отряд жаб, до скидка в 30 процентов на крутую авоську от Mirstores должна мотивировать вас на этот отчаянный шаг.

Черные босоножки

Эта базовая модель обуви должна быть в арсенале любой девушки. Годы идут, тренды меняются, но некоторые вещи остаются вечными. Поэтому смело подбирайте пару на удобном каблуке — она прослужит вам не один год.

Кроссовки Nike

От покупки популярных Nike Air Max 95 в этом году вас могли остановить 2 вещи: тот факт, что их носят все и цена. Уникальности они вам точно не прибавят, но что-то в них такое есть, что даже их растущая популяция нас не пугает. А как приятно покупать что-то со скидкой, зная, что кто-то заплатил за ту же вещь полную стоимость (злобный смех).

Нижнее белье

Нижнего белья точно много не бывает. А приятный желтый ценник только стимулирует рост. Но зачем отказывать себе в удовольствии приобрести очередной шикарный комплект кружевного белья? Мы причин не видим и без зазрения совести наполняем покупную корзину различными моделями.

Сумка

Заполучить во владение сумку Prada с модным в этом году принтом в стиле поп-арт — цель №1. А на farfetch.com это можно провернуть еще и с 40-процентной скидкой. Сэкономить 50 тысяч рублей — можем, умеем, практикуем!

Базовая сумка

Если модель с ярким принтом — сезонное дополнение к основной коллекции, то вместительная черная кожаная сумка — неотъемлемая составляющая базы. А учитывая тот факт, что на нее действует скидка в 65 процентов, то это уже похоже на необходимость.

Джинсы

Много джинсов не бывает. Главное найти такую модель, которая будет сидеть идеально. Тогда ее можно приобрести во всех известных цветах. Шутка. А если серьезно, то обновить свои джинсы можно легко на распродаже, например, в Levi's.

Костюм двойка

И, конечно, любимый всеми it-girls и модными блогерами брючный костюм двойка впишется в любой гардероб. Он не покидает подиумы уже несколько сезонов, поэтому смело вкладывайтесь в него на ближайшей распродаже. Потом спасибо скажете!