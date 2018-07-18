В Петербург приехала новая коллекция Dries Van Noten — с вещами по мотивам рисунков душевнобольных

В новом сезоне ДЛТ превратится в настоящий музей — хотя бы потому, что в нем будут не вещи, а арт-объекты. В универмаг поступили платья, рубашки и кимоно из осенне-зимней коллекции Дриса ван Нотена, вдохновленные «Art Brut», «искусством аутсайдеров». Этот термин придумал французский художник Жан Дюбюффе в 1945 году, чтобы описать картины и наброски, сделанные маргиналами, душевнобольными или простыми чудаками. Творили они преимущественно ручкой — и именно такие рисунки повторил на одежде дизайнер.

Несмотря на то, что коллекция направлена на осенне-зимний сезон и помогает справиться с суровыми русскими морозами, в ней есть вещи и для не менее сурового лета — легкие платья, юбки на кулисках и рубашки их тонких тканей. Все их уже можно купить в ДЛТ — по ценам от 18 250 до 92 000 рублей.