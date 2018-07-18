Летние сарафаны и эспадрильи: 6 образов Пиппы Миддлтон для летних будней 

В отличие от своей старшей сестры Кейт, Пиппа Миддлтон никогда не претендовала на звание иконы стиля. Но на минувшем турнире Уимблдон девушка, которая сейчас находится в положении, показала несколько идеальных образов для летних будней. Ее любимый комплект — легкий сарафан, будь то мини или миди, рубашечный крой или кружево ришелье, в паре с эспадрильями на танкетке (такие особенно любимы всеми француженками). В дополнение — сумка на длинном ремешке, солнцезащитные очки и шляпа с широкими полями.