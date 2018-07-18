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Обтягивающие шорты в стиле Ким Кардашьян вызвали ажиотаж в сети
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Обтягивающие шорты в стиле Ким Кардашьян вызвали ажиотаж в сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Обтягивающие шорты-велосипедки в стиле участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян стали самой продаваемой вещью онлайн-ретейлера Amazon в дни скидок Prime Day 16 и 17 июля. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, в это время было продано 287 тысяч пар. Amazon официально признал хлопковые шорты бренда Futuro Fashion бестселлером номер один в разделе женской моды.
Вещь продавалась на сайте в 19 вариантах расцветок по цене от трех долларов.
Ранее в июле участница британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Лорен Гуджер обвинила Ким Кардашьян в копировании своего стиля. Она опубликовала коллаж из двух фотографий в stories своего Instagram-аккаунта, на которых обе женщины были одеты в аналогичные облегающие костюмы и остроносые сапоги выше колен. Гуджер попросила подписчиков проголосовать, кому из них больше идет такой наряд, и добавила, что она надела его первой.
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