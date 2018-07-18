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Дакота Джонсон в секси-образе показала, что у нее нет груди
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Дакота Джонсон в секси-образе показала, что у нее нет груди 

WDay.ru 40 минут назад
Фото: WDay.ru
Актриса хотела выглядеть соблазнительно, но что-то опять пошло не так…
Звезда киносаги «50 оттенков серого», известная своим странным чувством стиля, судя по всему, решила встать на путь исправления. 16 июля для прогулки по Нью-Йорку она выбрала не растянутые треники и мятую толстовку, а нечто женственное. Слово «нечто» в данном контексте звучит весьма уместно, ведь образ и на этот раз получился довольно нелепым.
Надо отдать Дакоте должное, она постаралась. выглядеть более женственно и сексуально. Просто она, видимо, не в курсе, что для этого мало просто надеть юбку вместо брюк, а топ снабдить вырезом — вещи должны хоть как-то сосуществовать в образе… Миди-юбка в стиле хиппи, бельевой гламурный топ и стоптанные кеды, к сожалению, не смогли найти в данном случае общего модного языка. И это при том, что сегодня принцип сочетания несочетаемого правит бал на ниве стилистики: юбки этого сезона можно сочетать буквально с любой обувью.
Дакота Джонсон, 16 июля, Нью-Йорк
Почему у Дакоты не сложилось и на этот раз? Главная ошибка в том, что актриса не озаботилась тем, чтобы как-то подружить вещи в комплекте. Даже у самых «несочетаемых» частей образа всегда должна быть какая-то ось, на которую они крепятся. Это может быть цвет, стиль, фактура. К примеру, проблему этого комплекта могла бы решить обувь, если бы она включала черные детали, сочетающиеся с топом. А вот надевать топ с таким глубоким вырезом, через который как-то неопрятно светится бюстгальтер, транслирующий не сликшом выдающиеся достоинства, просто не стоило. Секси-образ предполагает, что женщина транслирует прелести, а не их отсутствие.
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