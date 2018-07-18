Сама женственность! Новые фото Настасьи Самбурской взбудоражили Сеть

Актриса опубликовала несколько снимков в Instagram.

Внешность 31-летней Настасьи Самбурской часто подвергается критике. Актрису обвиняют в том, что у нее слишком перекачанная фигура, а короткая стрижка еще больше делает ее мужеподобной. На новых фотографиях, которые скандально известная звезда сериала «Универ» опубликовала в Instagram, ее просто не узнать. Нежно-голубое платье в цветочек, новая стрижка, уложенная легкими волнами, — подписчики восхищены женственным образом знаменитости.

«Ой, какая хорошенькая», «Неотразимая», «Красавица», «Шикарная просто», «Настя — сама красотка, да ещё такое платье красивое — вот и фотки классные!», «Насть, какая вы нежная», «Анастасия, Вы великолепны!», «Вам идет такой образ», «Сама на себя не похожа😍», «Женственная и милая!», «Как же классно тебе, Настасья, с такой прической», «Неожиданно…такая милая и женственная Самбурская))))» — не скупятся на комплименты фолловеры.

А вам нравится новый образ Настасьи Самбурской?

Фото: instagram