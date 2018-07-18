Модный разбор: молодежные тренды на примерах звезд 30+ «Славянского базара-2018»

Елена Катина : байкерский жилет-косуха 33-летняя Елена Катина давно уже не та озорная девочка в клетчатой юбке из группы «Тату». Но несмотря на стремление выглядеть элегантно, певица не игнорирует молодежные модные тенденции. На «Славянском базара в Витебске» она появилась в брючном костюме с необычным верхом: байкерским жилетом-косухой. Байкерский кожаный жилет — популярный среди стритстайл-блогеров предмет гардероба. Он придает образу смелости, дерзости и выглядит очень современно. Но в определенной подаче перестает быть бунтарским.

Бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина

Бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина

Жилет байкерский

Повторяем образ Елены Катиной

Чтобы байкерский жилет выглядел органично, сочетайте его с брюками и классическими туфлями или босоножками, как сделала Елена. Выбирайте приглушенные классические цвета: белый, бежевый, черный Сочетайте в одном луке несколько разных стилей: наденьте жилет-косуху поверх блузы или водолазки.

Жилет-косуха, H&M, 3 599 р.

Брюки, Mango, 3 999 р.

Босоножки, LOST INK, 3 222 р.

Наталья Орейро : комбинезон Наталья Орейро, которой в этом году исполнился 41 год, по-настоящему блистала на «Славянском базаре». За то время, что длился фестиваль, певица сменила несколько сценических нарядов, а для пресс-конференции выбрала актуальный в этом сезоне комбинезон, подчеркнув точеную фигуру и длинные ноги. У такой универсальной вещи, как комбинезон, нет противопоказаний. Он подойдет и молодым девушкам, и дамам постарше, девушкам со стройной фигурой и тем, кому есть, что скрывать. Главное выбрать правильный фасон.

Наталья Орейро

Комбинезон

Повторяем образ Натальи Орейро

Лучше всего для женщин, которые хотят выглядеть элегантно, подойдут комбинезоны с брюками прямого кроя, кюлотами или брюками-клеш от бедра. Верх комбинезона не должен быть слишком открытым. Комбинируйте комбинезон с туфлями-лодочками, мюлями или босоножками.

Комбинезон, Topshop, 6 499 р.

Комбинезон, Topshop, 4 599 р.

Жамиля Серкебаева: джинсы-бойфренды Жамиля Серкабаева, 48-летняя скрипачка, заслуженный деятель искусств Казахстана и член джазовой ассоциации Нью-Йорка, поразила публику «Славянского базара» своим смелым образом. Жамиля надела ультрамодные в этом сезоне джинсы-бойфренды, которые считаются атрибутом исключительно молодежной моды. Но Жамиля пошла на риск и не прогадала.

Еще больше о звездных трендах

Модный разбор: платья для беременных. Повторяем пять лучших звездных образовСегодня в прицел модного разбора сайта Teleprogramma.pro попали наряды беременных звёзд российского шоу-бизнеса. Расскажем, как будущим мамам повторить самые яркие звездные образы, не обрушив при этом семейный бюджет.

Даже если вы уже вышли из возраста, когда можно одолжить джинсы у бойфренда, отказываться от этого предметы гардероба не нужно. Ведь и среди них есть разные модели.

Скрипачка Жамиля Серкебаева

Джинсы-бойфренды

Повторяем образ Жамили Серкабаевой

Чтобы ваши бойфренды прошли дресс-код любого светского мероприятия, откажитесь от популярных моделей с дырками и сделайте выбор в пользу минимальной фурнитуры и отделки. Чтобы уравновесить свободный фасон джинсов, выберете приталенный верх. Сочетайте джинсы с элегантной обувью.

Джинсы-бойфренды, G-Star, 11 999 р.

Блуза, Marciano Los Angeles, 12 199 р.

Туфли, Hestrend, 8 040 р.

3 Певица Зара: открытые плечи Уже второй год подряд певица Зара, которой 26 июля исполнится 35 лет, открывает «Славянский базар в Витебске» своим сольным концертом, который проходит на ура. Для концерта певица выбрала яркие сценические образы, а по солнечным улицам Витебска прогуливалась в романтичном черном платье с открытыми плечами и воланами — еще одним безусловным трендом этого лета. Такая деталь, как открытые плечи на платье или блузе, традиционно ассоциируются с легкосмысленностью, но при правильной подаче, они способны сделать образ романтичным и чувственным.

Певица Зара

Платье с открытыми плечами

Повторяем образ певицы Зары

Главное в одежде с открытыми плечами — соблюсти меру и не оголять дополнительно зону декольте. Выберете платье сдержанного базового цвета, например, черного — он придаст образу статусности. Удачный вариант открытых плечей — платье с бретелями и воланами, напоминающее сарафан. Брители делают его более повседневным и подходящим для дневной группы нарядов.

Платье, Incity, 2 199 р.

Сумка, Mango, 3 999 р.

4 Певица Лиене Грейфане: сапоги-чулки цвета металлик Лиене Грейфане, 32-летняя латвийская певица из Москвы, которую многие помнят по участию в «Новой волне», выбрала для «Славянского базара» эксцентричный образ, который, впрочем, соответствует ее яркой натуре и имиджу. Лиене попала сразу в два тренда, надев сапоги-чулки цвета металлик. Даже если сапоги-чулки с металлическим отливом смотрятся футуристично, их можно встроить в свой гардероб, подобрав к ним подходящий верх.

Певица Лиене Грейфане

Ботфорты цвета металлик

Повторяем образ Лиене Грейфане

Нарочитый лук, как у Лиене, сочетающий в себе и золото, и серебро, подойдет для вечеринки, но не для повседневной жизни. В дневном луке такой яркий акцент, как металлические ботфорты, нужно чем-то нивелировать: например, лаконичным черным платьем. С такими сапогами в вашем образе должно быть минимум аксессуаров, особенно блестящих.

Платье, Cavo, 4 140 р.

Ботфорты, AIZEL, 14 899 р.

Фото: instagram.com