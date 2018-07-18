Модный разбор: молодежные тренды на примерах звезд 30+ «Славянского базара-2018» 

1 Елена Катина: байкерский жилет-косуха 33-летняя Елена Катина давно уже не та озорная девочка в клетчатой юбке из группы «Тату». Но несмотря на стремление выглядеть элегантно, певица не игнорирует молодежные модные тенденции. На «Славянском базара в Витебске» она появилась в брючном костюме с необычным верхом: байкерским жилетом-косухой. Байкерский кожаный жилет — популярный среди стритстайл-блогеров предмет гардероба. Он придает образу смелости, дерзости и выглядит очень современно. Но в определенной подаче перестает быть бунтарским.
Бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина
Бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина
Жилет байкерский
Повторяем образ Елены Катиной
Чтобы байкерский жилет выглядел органично, сочетайте его с брюками и классическими туфлями или босоножками, как сделала Елена. Выбирайте приглушенные классические цвета: белый, бежевый, черный Сочетайте в одном луке несколько разных стилей: наденьте жилет-косуху поверх блузы или водолазки.
Жилет-косуха, H&M, 3 599 р.
Брюки, Mango, 3 999 р.
Босоножки, LOST INK, 3 222 р.
2 Наталья Орейро: комбинезон Наталья Орейро, которой в этом году исполнился 41 год, по-настоящему блистала на «Славянском базаре». За то время, что длился фестиваль, певица сменила несколько сценических нарядов, а для пресс-конференции выбрала актуальный в этом сезоне комбинезон, подчеркнув точеную фигуру и длинные ноги. У такой универсальной вещи, как комбинезон, нет противопоказаний. Он подойдет и молодым девушкам, и дамам постарше, девушкам со стройной фигурой и тем, кому есть, что скрывать. Главное выбрать правильный фасон.
Наталья Орейро
Комбинезон
Повторяем образ Натальи Орейро
Лучше всего для женщин, которые хотят выглядеть элегантно, подойдут комбинезоны с брюками прямого кроя, кюлотами или брюками-клеш от бедра. Верх комбинезона не должен быть слишком открытым. Комбинируйте комбинезон с туфлями-лодочками, мюлями или босоножками.
Комбинезон, Topshop, 6 499 р.
Комбинезон, Topshop, 4 599 р.
Жамиля Серкебаева: джинсы-бойфренды Жамиля Серкабаева, 48-летняя скрипачка, заслуженный деятель искусств Казахстана и член джазовой ассоциации Нью-Йорка, поразила публику «Славянского базара» своим смелым образом. Жамиля надела ультрамодные в этом сезоне джинсы-бойфренды, которые считаются атрибутом исключительно молодежной моды. Но Жамиля пошла на риск и не прогадала.
Еще больше о звездных трендах
Модный разбор: платья для беременных. Повторяем пять лучших звездных образовСегодня в прицел модного разбора сайта Teleprogramma.pro попали наряды беременных звёзд российского шоу-бизнеса. Расскажем, как будущим мамам повторить самые яркие звездные образы, не обрушив при этом семейный бюджет.
Даже если вы уже вышли из возраста, когда можно одолжить джинсы у бойфренда, отказываться от этого предметы гардероба не нужно. Ведь и среди них есть разные модели.
Скрипачка Жамиля Серкебаева
Джинсы-бойфренды
Повторяем образ Жамили Серкабаевой
Чтобы ваши бойфренды прошли дресс-код любого светского мероприятия, откажитесь от популярных моделей с дырками и сделайте выбор в пользу минимальной фурнитуры и отделки. Чтобы уравновесить свободный фасон джинсов, выберете приталенный верх. Сочетайте джинсы с элегантной обувью.
Джинсы-бойфренды, G-Star, 11 999 р.
Блуза, Marciano Los Angeles, 12 199 р.
Туфли, Hestrend, 8 040 р.
3 Певица Зара: открытые плечи Уже второй год подряд певица Зара, которой 26 июля исполнится 35 лет, открывает «Славянский базар в Витебске» своим сольным концертом, который проходит на ура. Для концерта певица выбрала яркие сценические образы, а по солнечным улицам Витебска прогуливалась в романтичном черном платье с открытыми плечами и воланами — еще одним безусловным трендом этого лета. Такая деталь, как открытые плечи на платье или блузе, традиционно ассоциируются с легкосмысленностью, но при правильной подаче, они способны сделать образ романтичным и чувственным.
Певица Зара
Платье с открытыми плечами
Повторяем образ певицы Зары
Главное в одежде с открытыми плечами — соблюсти меру и не оголять дополнительно зону декольте. Выберете платье сдержанного базового цвета, например, черного — он придаст образу статусности. Удачный вариант открытых плечей — платье с бретелями и воланами, напоминающее сарафан. Брители делают его более повседневным и подходящим для дневной группы нарядов.
Платье, Incity, 2 199 р.
Сумка, Mango, 3 999 р.
4 Певица Лиене Грейфане: сапоги-чулки цвета металлик Лиене Грейфане, 32-летняя латвийская певица из Москвы, которую многие помнят по участию в «Новой волне», выбрала для «Славянского базара» эксцентричный образ, который, впрочем, соответствует ее яркой натуре и имиджу. Лиене попала сразу в два тренда, надев сапоги-чулки цвета металлик. Даже если сапоги-чулки с металлическим отливом смотрятся футуристично, их можно встроить в свой гардероб, подобрав к ним подходящий верх.
Певица Лиене Грейфане
Ботфорты цвета металлик
Повторяем образ Лиене Грейфане
Нарочитый лук, как у Лиене, сочетающий в себе и золото, и серебро, подойдет для вечеринки, но не для повседневной жизни. В дневном луке такой яркий акцент, как металлические ботфорты, нужно чем-то нивелировать: например, лаконичным черным платьем. С такими сапогами в вашем образе должно быть минимум аксессуаров, особенно блестящих.
Платье, Cavo, 4 140 р.
Ботфорты, AIZEL, 14 899 р.
Фото: instagram.com