Названы самые популярные в Instagram кроссовки 

Кроссовки adidas NMD стали самой популярной моделью в Instagram, сообщает Independent.
Согласно исследованию, проведенному британской логистической компанией Forward2me, на сегодняшний день фотографии этой модели появлялись в соцсети более 5,7 миллиона раз.
На втором месте оказались кроссовки Yeezy 350, созданные тем же производителем в коллаборации с брендом рэпера и дизайнера Канье Уэста. В них пользователи сфотографировались 4,1 миллиона раз.
Следующими по «фотографируемости» стали Vans Old Skool с 3,6 миллиона публикаций и Adidas Superstars (3,4 миллиона).
Пятое место заняли классические кеды Converse Chuck Taylor All Star. Они попали на снимки пользователей более двух миллионов раз.
В июне Канье Уэст пригласил порнозвезд сняться в рекламной кампании своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Модель прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги.