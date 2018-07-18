Названы самые популярные в Instagram кроссовки

Кроссовки adidas NMD стали самой популярной моделью в Instagram, сообщает Independent.

Согласно исследованию, проведенному британской логистической компанией Forward2me, на сегодняшний день фотографии этой модели появлялись в соцсети более 5,7 миллиона раз.

На втором месте оказались кроссовки Yeezy 350, созданные тем же производителем в коллаборации с брендом рэпера и дизайнера Канье Уэста . В них пользователи сфотографировались 4,1 миллиона раз.

Следующими по «фотографируемости» стали Vans Old Skool с 3,6 миллиона публикаций и Adidas Superstars (3,4 миллиона).

Пятое место заняли классические кеды Converse Chuck Taylor All Star. Они попали на снимки пользователей более двух миллионов раз.