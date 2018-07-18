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Названы самые популярные в Instagram кроссовки
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Названы самые популярные в Instagram кроссовки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Кроссовки adidas NMD стали самой популярной моделью в Instagram, сообщает Independent.
Согласно исследованию, проведенному британской логистической компанией Forward2me, на сегодняшний день фотографии этой модели появлялись в соцсети более 5,7 миллиона раз.
На втором месте оказались кроссовки Yeezy 350, созданные тем же производителем в коллаборации с брендом рэпера и дизайнера Канье Уэста. В них пользователи сфотографировались 4,1 миллиона раз.
Следующими по «фотографируемости» стали Vans Old Skool с 3,6 миллиона публикаций и Adidas Superstars (3,4 миллиона).
Пятое место заняли классические кеды Converse Chuck Taylor All Star. Они попали на снимки пользователей более двух миллионов раз.
В июне Канье Уэст пригласил порнозвезд сняться в рекламной кампании своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Модель прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги.
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