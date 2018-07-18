Что такое кепка Гэтсби?

Кепки из восьми клиньев начали шить в конце XIX века в Англии. Еще одно название восьмиклинки — newsboy cap («кепка газетчика»), данное ей в честь мальчиков — разносчиков газет. Восьмиклинка представляет собой нечто среднее между кепи и беретом. Она имеет объемную основную часть и жесткий козырек. В моду кепка, названная в честь главного героя романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», вошла в XX веке, в итоге обретя невероятную популярность в разных слоях общества.

Изначально кепка такой формы была атрибутом сугубо мужского гардероба (и сегодня остается его достойным универсальным элементом). В наше время женщины с помощью этого головного убора придают изюминку и характер своему образу.

Дэвид Бекхэм

Как носить кепку Гэтсби

Выбирайте кепку, сочетающуюся с вашим лицом по пропорциям и цвету.

Если чувствуете хоть малейшую неуверенность, избегайте экстравагантных моделей — из необычных тканей или с активным декором.

Чтобы точно попасть в цель, мужчинам стоит присмотреться к классическим моделям песочных, бежевых и серых оттенков.

Женщинам кепка Гэтсби пастельных оттенков, надетая слегка наискосок, позволяет сделать образ кокетливым и элегантным.

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