Крупнейший в мире модный ритейлер откроет магазин во Владивостоке

Шведская компания-производитель модной одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей H&M откроет свой первый магазин во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что пространство заработает уже этой осенью. Правда, площадь и местоположение пока не уточняются.

Генеральный директор компании в России Саэд Эль-Ашкар подчеркнул, что это будет первая точка на всем Дальнем Востоке.

«География магазинов H&M динамично расширяется, и мы рады, что можем предложить нашим покупателям незабываемые впечатления от шопинга во всех уголках России как в онлайн, так и в офлайн-магазинах», — приводит его слова РБК.

На данный момент в России насчитывается уже более 346 магазинов сети H&M (расшифровывается как Hennes & Mauritz). Первая точка в нашей стране появилась в 2009 году.