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Крупнейший в мире модный ритейлер откроет магазин во Владивостоке
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Крупнейший в мире модный ритейлер откроет магазин во Владивостоке 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
Шведская компания-производитель модной одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей H&M откроет свой первый магазин во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Отмечается, что пространство заработает уже этой осенью. Правда, площадь и местоположение пока не уточняются.
Генеральный директор компании в России Саэд Эль-Ашкар подчеркнул, что это будет первая точка на всем Дальнем Востоке.
«География магазинов H&M динамично расширяется, и мы рады, что можем предложить нашим покупателям незабываемые впечатления от шопинга во всех уголках России как в онлайн, так и в офлайн-магазинах», — приводит его слова РБК.
На данный момент в России насчитывается уже более 346 магазинов сети H&M (расшифровывается как Hennes & Mauritz). Первая точка в нашей стране появилась в 2009 году.
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