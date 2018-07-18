Белое платье Ирины Салтыковой спровоцировало слухи о свадьбе

Почитатели 52-летней певицы Ирины Салтыковой были крайне удивлены, увидев своего кумира в платье, очень похожем на подвенечное. Учитывая, что звезда находится в счастливых отношениях, публика восприняла неоднозначный наряд за тонкий намек на счастливое событие.

После давнего развода с Виктором Салтыковым эстрадная певица Ирина Салтыкова долгое время не распространялась о своей личной жизни, однако не так давно звезда упомянула, что находится в отношениях и сейчас совершенно счастлива. И с тех пор почитатели с нетерпением ждут, когда артистка представит своего избранника широкой публике, а может даже назовет его своим законным мужем. А потому появление звезды, окутанной белоснежными волнами наряда, вызвало повышенные интерес общественности. Оригинальное платье напомнило поклонникам подвенечный наряд, а потому обрадованные почитатели один за другим принялись засыпать Салтыкову вопросам, надеясь получить ответы на свои самые смелые предположения.

«Как в свадебном! Красивая такая Белоснежка» «Ирина, вы в свадебном? Если что, вы сообщите, с удовольствием поздравляю» «Похожа на невесту» «Ирина, вас можно поздравить с событием?» «Вы очень красивая невеста»