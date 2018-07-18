Белое платье Ирины Салтыковой спровоцировало слухи о свадьбе 

Почитатели 52-летней певицы Ирины Салтыковой были крайне удивлены, увидев своего кумира в платье, очень похожем на подвенечное. Учитывая, что звезда находится в счастливых отношениях, публика восприняла неоднозначный наряд за тонкий намек на счастливое событие.
После давнего развода с Виктором Салтыковым эстрадная певица Ирина Салтыкова долгое время не распространялась о своей личной жизни, однако не так давно звезда упомянула, что находится в отношениях и сейчас совершенно счастлива. И с тех пор почитатели с нетерпением ждут, когда артистка представит своего избранника широкой публике, а может даже назовет его своим законным мужем. А потому появление звезды, окутанной белоснежными волнами наряда, вызвало повышенные интерес общественности. Оригинальное платье напомнило поклонникам подвенечный наряд, а потому обрадованные почитатели один за другим принялись засыпать Салтыкову вопросам, надеясь получить ответы на свои самые смелые предположения.
«Как в свадебном! Красивая такая Белоснежка» «Ирина, вы в свадебном? Если что, вы сообщите, с удовольствием поздравляю» «Похожа на невесту» «Ирина, вас можно поздравить с событием?» «Вы очень красивая невеста»
Впрочем, надежды фанатов Ирина оставила без внимания, никак не комментируя провокационный снимок, который разлетелся по сети. В то же время Салтыкова в последнее время все чаще предается приятным воспоминаниям о страстных романах, героиней которых она была во времена своей бурной молодости. И, предавшись ностальгии о былом, певица даже достала из архива пикантный снимок, на котором она практически слилась в поцелуе с известным артистом Олегом Газмановым.