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«Торпедо» представило проникновенное видео о новой форме
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«Торпедо» представило проникновенное видео о новой форме 

SPORT24.ru 1 час назад
Московское «Торпедо», выступающее в зоне «Центр» первенства ПФЛ, представило форму на новый сезон.
В сезоне-2018/19 экипировать клуб будет испанский спортивный бренд Joma.
В качестве основного домашнего комплекта будет использоваться форма традиционных цветов клуба: белая футболка, черные трусы, белые гетры. Основная вратарская форма выполнена в зеленых цветах. Второй комплект формы будет представлен дополнительно.
Новую форму «Торпедо» презентовало с помощью проникновенного видео, в котором клуб напомнил о своей богатой истории.
«В наших цветах есть черный, но в рядах только белые». Фанаты «Торпедо» опять воюют с руководством
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