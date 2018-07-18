«Торпедо» представило проникновенное видео о новой форме

Московское «Торпедо», выступающее в зоне «Центр» первенства ПФЛ, представило форму на новый сезон.

В сезоне-2018/19 экипировать клуб будет испанский спортивный бренд Joma.

В качестве основного домашнего комплекта будет использоваться форма традиционных цветов клуба: белая футболка, черные трусы, белые гетры. Основная вратарская форма выполнена в зеленых цветах. Второй комплект формы будет представлен дополнительно.

Новую форму «Торпедо» презентовало с помощью проникновенного видео, в котором клуб напомнил о своей богатой истории.

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