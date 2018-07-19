Вещи с радугой: какие выбрать и как сочетать

Этот летний тренд существует для того, чтобы быстрее раскрасить твои будни! Яркие наряды в цветную полоску — то, что нужно для отличного настроения. В этом материале выясняем, какие вещи с радужным принтом стоит купить, пока лето на подошло к концу.

Платья и юбки

Все мировые подиумы во время показов сезона весна-лето — 2018 захватила сказочно-красочная лихорадка. Вещи, разукрашенные во все цвета радуги, появились у Dolce&Gabbana, Peter Pilotto, Burberry и Missoni. И даже не думай считать это каким-либо намеком, просто правило «Черный — это новый черный» больше не работает. А яркие краски в гардеробе становятся необходимостью. По крайней мере, одно цветное платье или юбку ты себе позволить можешь. А чтобы не переборщить, носи такую броскую вещь с однотонным блейзером, черными или просто темными туфлями, спокойной блузой и минималистичными аксессуарами.

Брюки и шорты

Кстати, радуга не обязана занимать всю площадь твой одежды. Шорты или джинсы с радужными лампасами — отличный выбор для тех, кому это модное цветовое решение кажется слишком смелым. Вертикальные полосы вытянут ногу и сделают силуэт стройнее. А если ты готова к ярким экспериментам, примерь радужно-полосатый комбинезон или брюки палаццо.

Свитшоты и футболки

Те же правила акцентов работают и с топами. Ты можешь выбрать как полностью разукрашенное изделие, так и то, где лишь небольшая площадь отдана под радугу. Носи такие топы с базовым низом. Идеально подойдут классические джинсы и юбки, белые брюки или однотонные комбинезоны.

Обувь

Если ты все же не готова к тотальной яркости, обрати внимание, например, на обувь. Это могут быть как полностью окрашенные в цвета радуги балетки, так и на первый взгляд однотонные босоножки на цветом каблуке.

Сумки

Или же ты можешь приобрести такую statement сумочку. Она станет отличным дополнением не к самому яркому образу и подчеркнет твою индивидуальность.

Купальники и аксессуары

Кстати, на пляже ты тоже можешь выглядеть экстремально ярко! Обрати внимание на сплошные купальники в вертикальную цветную полоску. Во-первых, они удачно моделируют силуэт. А во-вторых, ты точно не останешься незамеченной на вечеринке у бассейна. С горизонтальными полосами, впрочем, будь осторожна. Примеряй такие вещи, только если обладаешь идеальными формами.

А если тебе не пришлась по вкусу ни одна из радужных вещей, но попробовать подружиться с трендом хочется, выбери серьги или платок на голову. Такие вещи могут стать изюминками в любом образе.