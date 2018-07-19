Модный разбор: стиль эпохи ар-деко в мюзикле «Маяковский» и стритстайле-2018

Стиль ар-деко: было и стало

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Мюзикл «Маяковский»: день рождения поэта в большом городе19 июля актёры мюзикла «Маяковский» проведут художественную акцию в центре Москвы, а вечером того же дня состоится последний в этом сезоне показ музыкального спектакля о поэте на сцене «Театра Луны». Мода сделала очередной виток и стиль ар-деко, спустя 100 лет, вновь актуален. Это значит, что в поисках стилистического вдохновения можно не только листать Instagram-ленту, но и заглянуть в прошлое. Например, вдохновиться костюмами исполнителей городского мюзикла «Маяковский».

Тельняшка— это вовсе не скучно. Полосатые платья и блузки хорошо впишутся в «круизный гардероб», или освежат повседневныйделовой образ. Но учтите, что полоска может визуально исказить пропорции фигуры. Укротить ее помогут вертикальные линии: длиннополый жилет или длинное ожерелье-сотуар.

Длинное жемчужное ожерелье или шелковая лента-бант вместо галстука? Оба варианта актуальны и универсальны. Можно сочетать и с демократичым денимом и с благородными материалами: шелком и панбархатом.

Шляпка-клош (колокольчик) обещает стать главным головным убором приближающейся осени. Также как и пальто свободного кроя в ярких цветах. Горжетки, муфты и меховые манжеты также приветствуются.

В мужской гадрероб вернутся шляпы с широкими полями. Впрочем, носить такую отважатся не все модники.

Платье с заниженной талией — всегда создает настроение а-ля «Великий Гэтсби». Убавить ретро-ассоциации поможет обувь на плоском ходу вместо босоножек на шпильке и нарочито современные аксессуары.

1 Шляпка-клош Шляпка-колокольчик, или клош, вошедшая в моду впервые 100 лет назад во Франции, возвращается на подиумы и приближающейся осенью обещает стать одним из самых актуальных головных уборов.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1793645633012133551_289976110"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Приметы модной шляпки-клош:

маленькие поля декоративные украшения в виде цветов или лент асимметричные поля, вариант для экстравагантных натур в оттенках драгоценных камней или благородном черном цвете

Шляпа-клош как элемент костюма ар-деко (сцена из мюзикла «Маяковский»).

Шляпа-клош Moltini, 3390 рублей.

Шляпка-клош GOORIN BROTHERS, 5990 рублей.

Шляпка-клош BETMAR, 5990 рублей.

2 Туфли Мэри Джейн Туфли с круглым мысом и ремешками на подъёме стопы, названные 100 лет назад по имени героини популярных комиксов, Мэри Джейн, стали абсолютной классикой.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1825403571971833000_3985246974"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.884375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.884375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Приметы модных туфель Мэри Джейн:

ретро-дизайн: небольшой квадратный каблук и закругленный мыс лакированная кожи или имитация кожи рептилии скрытая или явная платформа

Альтернатива закрытым туфлям Мэри Джейн — босоножки с ремешками на подъёме стопы. (Сцена из мюзикла «Маяковский»).

Туфли Marco Tozzi, 2990 рублей.

Туфли Inario 2330 рублей (цена с учетом скидки, первоначальная цена 3899 рублей).

Туфли Dorothy Perkins, цена со скидкой 1610 рублей (первоначальная цена 2699 рублей).

3 Платье с заниженной талией Хотите совершить такую инвестицию в летний гардероб, которая продолжит окупаться и в холодное время года? Платье в стиле ар-деко станет отличным вложением и сделает вас звездой любой вечеринки. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1816933967900588903_5483833172"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Приметы модного платья а-ля джаз:

заниженная талия прямой крой крайности: или обильное декорирование бисером, вышивкой и кружевом, или полный минимализм

Сцена из мюзикла «Маяковский»

Платье Kata Binska, цена со скидкой 7790 рублей (первоначальная цена 9500 рублей).

Платье Laura Bettini, цена со скидкой 2750 рублей (первоначальная цена 6850 рублей).

Платье befree, цена со скикой 599 рублей (первоначальная цена 1699 рублей).

Фото: пресс-служба мюзикла «Маяковский» (фотограф Наталия Киселева)